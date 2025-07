“Oh mister, fatti una chi…..”: Matri e Allegri, quello che non hai mai saputo

Il rapporto con Allegri e l'esultanza ai tempi di Cagliari

Diverse le esperienze in Serie A per Matri, tra cui quella al Cagliari sempre con Allegri in panchina: "È stato senza dubbio il mio padre calcistico. Quello a cui sono più legato. L'ho avuto in tre squadre: Cagliari, Juve e Milan. Mi dispiaceva per la sua situazione con la Juventus l'anno scorso, per le critiche. Un po' come è stato trattato De Rossi a Roma, con cui ho un bel legame. Per me non è giusto criticare gli allenatori, non è un mestiere facile perché devi mettere d'accordo 30 persone... poi si sta togliendo troppo la responsabilità dei giocatori. È un professionista, dico in generale, che vuole migliorarsi, a volte ci riesce e altre no". Poi ha spiegato l'idea della sua iconica esultanza: "È venuta con un mio amico, Lazzari, il primo anno con Allegri. Ci faceva giocare 20 minuti e quando perdevamo se la prendeva sempre e solo con noi due. Poi durante la settimana rideva soltanto con me e lui. Un giorno gli abbiamo detto: 'Oh mister, fatti una chia***a!'. Un po' per dire mollacci, giochiamo poco ed è sempre colpa nostra. Da lì è partita e alla gente piaceva".