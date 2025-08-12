Serie A, probabili formazioni: ecco come giocherebbero oggi al Fanta

La Serie A 2025/2026 è alle porte e le squadre del massimo campionato italiano continuano ad approfittare della sessione di calciomercato estiva per rinforzarsi, in vista dell'inizio della nuova stagione. Dalla 'nuova' Juventus di Igor Tudor e Jonathan David alla misteriosa Roma di Gasperini, passando per il ritorno di Ciro Immobile e l'ex Juve Federico Bernardeschi al Bologna. Il Napoli di Antonio Conte in cerca di conferme con un calciomercato finora stellare, e ancora: il duo Max Allegri-Luka Modric rispettivamente in panchina ed al centro del nuovo centrocampo del Milan, il rivoluzionato Torino sotto la gestione di Baroni e le possibili sorprese provenienti dalla Serie B. Ed occhio all'Inter di Chivu.
Ad oggi, i venti club di Serie A scenderebbero in campo così
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, SULEMANA; Scamacca. All.JURIC
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, VITIK, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Dominguez, BERNARDESCHI; IMMOBILE. All.Italiano
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; FOLORUNSHO, Prati, Adopo; Gaetano; Piccoli, Luvumbo. All. PISACANE
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, RAMON, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; KUHN, Paz, RODRIGUEZ; Diao. All. Fabregas
CREMONESE (3-5-2): AUDERO; F.TERRACCIANO, BASCHIROTTO,PEZZELLA; GRASSI, Barbieri, Collocolo, Vandeputte, ZERBIN; Vazquez, De Luca. All.NICOLA
FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; VITI, Comuzzo, Ranieri; Dodò, FAZZINI, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Kean, DZEKO. All.PIOLI
GENOA (4-2-3-1): Leali, Sabelli, OSTIGARD, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; STANCIU, CARBONI, Malinovskyi; Vitinha. All.Vieira
INTER (3-4-2-1): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Dimarco; Thuram, BONNY; Lautaro. All.CHIVU
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Gatti; JOAO MARIO, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; DAVID. All.Tudor
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendozi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All.SARRI
LECCE (4-3-3): Falcone; D.Veiga, Gaspar, KOUASSI, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, SOTTIL. All.DI FRANCESCO
MILAN (4-3-3): Maignan; Saelemakers, Tomori, Pavlovic, ESTUPINAN; JASHARI, RICCI, MODRIC; Pulisic, Gimenez, Leao. All. ALLEGRI
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, BEUKEMA, Buongiorno, Olivera; DE BRUYNE, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, LANG. All.Conte
PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Leoni, NDIAYE, Valeri; Keita, ORDONEZ; Almqvist, Bernabè, Ondrejka; Pellegrino. All.CUESTA
PISA (3-5-2): SCUFFET; Canestrelli, Caracciolo, LUSUARDI; CUADRADO, AEBISCHER, Marin, AKINSANMIRO, Angori; M.Tramoni, NZOLA. All. GILARDINO
ROMA (3-4-2-1): Svilar; GHILARDI, Mancini, N'Dicka; WESLEY, EL AYNAOUI, Konè, Angelino; Soulé, El Shaarawy; FERGUSON. All.GASPERINI
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Missori, WALUKIEWICZ, Muharemovic, Doig; Boloca, KONÉ, Thorstvedt; Berardi, Mulattieri, Laurienté. All.Grosso
TORINO (4-2-3-1): ISRAEL; Lazaro, Maripan, ISMAIJLI, Biraghi; ANJORIN, Casadei; NGONGE, Vlasic, ABOUKHLAL; SIMEONE. All.BARONI
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; BERTOLA, Solet, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Atta, Kamara; PIOTROWSKI; Davis. All.Runjaic
VERONA (3-4-1-2): Montipò; NUNEZ, EBOSSE, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Niasse, Kastanos; Suslov; Sarr, GIOVANE. All.Zanetti