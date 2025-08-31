Genoa-Juventus, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La Juve scende in campo al Ferraris nell'incontro valido per la seconda giornata di campionato. Gli uomini di Igor Tudor si presentano all'appuntamento reduci dal successo contro il Parma, firmato Jonathan David e Dusan Vlahovic. Un successo che inaugura dunque la nuova stagione dei bianconeri, subito trascinati dagli attaccanti, anche da chi si è ritrovato a iniziare una nuova annata da separato in casa. Dall'altra parte del campo c'è ora il Genoa di Patrick Vieira (primo avversario di Tudor sulla panchina della Juve a marzo scorso) che alla prima ha raccolto un punto pareggiando in casa con il Lecce - risultato preceduto dal debutto stagionale vincente contro il Vicenza in Coppa Italia - . La prossima giornata, Kenan Yildiz e compagni (il numero 10 non si è fatto attendere facendo subito la voce grossa con un doppio assist) ospiteranno il primo atto del derby d'Italia in programma alle ore 18 di sabato 13 settembre.