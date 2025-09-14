La Roma ospita il Torino all'incontro valido per la terza giornata di campionato. Gli uomini di Gian Piero Gasperini si presentano all'appuntamento con in tasca i 6 punti raccolti all'esordio contro il Bologna e in trasferta a Pisa (quest'ultima decisa dall'ex Juve Matias Soulé). La formazione di Marco Baroni è invece reduce dal pareggio a reti inviolate con la Fiorentina e prima ancora dalla manita subita dall'Inter e dunque ancora a caccia dei primi gol in campionato. La prossima giornata, i giallorossi saranno impegnati nel derby di Roma in programma alle ore 12.30 di domenica 21 settembre - a seguire il debutto in Europa League sul campo del Nizza - . I granata ospiteranno invece l'Atalanta lo stesso giorno alle ore 15.
Roma-Torino: scopri tutte le quote.
Dove vedere Roma-Torino in streaming e diretta tv
Le formazioni di Gasperini e Baroni si affronteranno alle ore 12.30 di domenica 14 settembre presso l'Olimpico di Roma. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn e in pay tv sul canale Sky Zona Dazn 1 (214).
Segui Roma-Torino sul nostro sito.
Roma-Torino: le probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Dybala, Soulé; Ferguson. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Vasquez, Zelezny, Ghilardi, Sangerè, Wesley, Celik, Pellegrini, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy, El Aynaoui, Dovbyk.
TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore: Baroni.
A disposizione: Paleari, Popa, Lazaro, Ismajli, Nkounkou, Ilkhan, Anjorin, Tameze, Gineitis, Perciun, Aboukhal, Njie, Adams, Zapata.
Arbitro: Ayroldi (Molfetta). Assistenti: Di Giacinto-Cortese. IV Uomo: Perenzoni. Var: Di Bello. Ass.Var: Aureliano.