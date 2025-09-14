La Roma ospita il Torino all'incontro valido per la terza giornata di campionato. Gli uomini di Gian Piero Gasperini si presentano all'appuntamento con in tasca i 6 punti raccolti all'esordio contro il Bologna e in trasferta a Pisa (quest'ultima decisa dall'ex Juve Matias Soulé). La formazione di Marco Baroni è invece reduce dal pareggio a reti inviolate con la Fiorentina e prima ancora dalla manita subita dall'Inter e dunque ancora a caccia dei primi gol in campionato. La prossima giornata, i giallorossi saranno impegnati nel derby di Roma in programma alle ore 12.30 di domenica 21 settembre - a seguire il debutto in Europa League sul campo del Nizza - . I granata ospiteranno invece l'Atalanta lo stesso giorno alle ore 15.