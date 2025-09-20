Verona-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

TORINO - Reduce dal clamoroso 4-4 al debutto in Champions League contro il Borussia Dortmund, la Juve si rituffa nel campionato e alle ore 18 fa visita al Verona allo stadio Marcantonio Bentegodi nel match valido per la quarta giornata di Serie A. I bianconeri di Igor Tudor hanno fatto l'en plein e sono a punteggio pieno grazie ai successi contro Parma (2-0), Genoa (1-0) e Inter (4-3). Non è tutto oro però quello che luccica: se davanti la Signora ha mostrato una grande prolificità segnando ben otto reti nelle ultime due uscite, la difesa non è apparsa imperforabile, anzi, ha incassato sette gol. Un campanello d'allarme su cui il tecnico croato deve lavorare. Dall'altro lato del campo, invece, gli scaligeri di Paolo Zanetti vanno a caccia del primo successo in questo campionato. I veneti sono infatti a quota due, frutto dei pareggi contro l’Udinese (1-1) all’esordio e la Cremonese nell’ultima uscita (0-0). In mezzo la débâcle all’Olimpico contro la Lazio (4-0). Mercoledì, poi, i gialloblù sfideranno il Venezia tra le mura amiche nel secondo turno di Coppa Italia, raggiunto grazie al successo sofferto ai calci di rigore contro il Cerignola.