Juventus-Atalanta, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Il 9 marzo 2025, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini gelava uno Stadium già provato da una lunga e irrisolta crisi bucando per quattro volte la porta Michele Di Gregorio con Mateo Retegui, Marten de Roon, Davide Zappacosta e Ademola Lookman: di neppure due settimane prima l’eliminazione in Coppa Italia contro un Empoli in pieno turnover. L’uscita successiva, la Juventus di Thiago Motta si presentava al Franchi ancora incerottata e senza più un solo appiglio per rialzarsi, cadendo per 3-0. Una sconfitta che segnava la fine dell’era Motta e che dava inizio a un nuovo corso. Ricevuta la chiamata della vita infatti, Igor Tudor viaggiò in auto per 10 ore per accettare l’incarico di tirare la sua Juve fuori dalle sabbie mobili. Alla sua prima, l’ex difensore bianconero batteva il Genoa iniziando una risalita che sarebbe valsa la qualificazione in Champions League. Una meta agognata, data quasi per spacciata dalla tifoseria, che a fine campionato ha in larga parte accolto con fiducia (sempre più forte e diffusa) la notizia della conferma del croato alla guida della Vecchia Signora. Sette mesi dopo, una nuova Juve ritrova una nuova Atalanta - già affrontata e sconfitta in amichevole lo scorso 16 agosto al Gewiss Stadium - affidata a Ivan Juric, il profilo scelto dopo i flop di Southampton e Roma per ereditare una delle panchine più pesanti della Serie A. Le due formazioni si ritrovano ora per contendersi la quinta giornata di campionato, con la Dea che si presenta all’appuntamento forte di quell'eredità gasperiniana di sette trasferte a Torino senza sconfitte: 5 pareggi e 2 vittorie il bilancio dell’imbattibilità. Di contro, gli uomini di Tudor scendono in campo con 10 punti e un bottino di inizio stagione che riporta 3 vittorie e 2 pareggi, considerato anche l'esordio in Champions. La prossima giornata, lo Stadium riaccoglierà Massimiliano Allegri nell’incontro in programma il 5 ottobre: prima però, il secondo impegno in Europa contro il Villarreal previsto per mercoledì 1 al Madrigal. I bergamaschi saranno invece impegnati al Gewiss per i quattro successivi incontri con Brugge, Como, Lazio e Slavia Praga.