Milan-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Il Milan di Allegri è pronto alla sfida di San Siro contro la Fiorentina di Pioli che torna per la prima volta da avversario nello stadio dove ha conquistato il suo unico scudetto, nel 2022. Per il tecnico rossonero, che deve affrontare l'emergenza infortuni, non è tempo di sentimentalismi né di alibi: “Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per affrontare la gara, non ci sono problemi di questo genere. Gli infortuni fanno parte della stagione, a volte ti arrivano tutti insieme. Quelli che ci sono devono fare di più", ha spiegato Allegri in conferenza stampa. Il Milan riparte dal secondo posto in classifica, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. "Le gare dopo la sosta sono sempre un po' un'incognita, perché bisogna ritrovare subito la concentrazione. Si tratta della prima partita di un ciclo importante e dovremo essere bravi e attenti contro una Fiorentina che ha giocatori di qualità" ha detto Allegri.