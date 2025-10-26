Torino-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A 

TORINO - Ad aprire la domenica di Serie A sarà il lunch match in programma alle ore 12.30 all'Olimpico Grande Torino tra i granata e il Genoa. La formazione di Marco Baroni è in netta ripresa: dopo un avvio difficoltoso - quattro punti nelle prime cinque, frutto del pareggio interno contro la Fiorentina (0-0) e del successo a Roma contro i giallorossi (1-0 firmato Giovanni Simeone) - è arrivato il roboante 3-3 all'Olimpico contro la Lazio e la vittoria tra le mura amiche contro i campioni d'Italia del Napoli, abbattuti dal più classico gol dell'ex, quello del Cholito. È invece ancora a caccia della prima gioia stagionale in campionato il Grifone di Patrick Vieira. Fin qui i liguri, infatti, hanno racimolato appena tre pareggi, l'ultimo arrivato una settimana fa al Ferraris contro il Parma (0-0), quando proprio negli ultimi secondi Cornet si è fatto parare un calcio di rigore da Suzuki.
SEGUI TORINO-GENOA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
Torino-Genoa: diretta tv e streaming
Torino-Genoa, lunch match dell'ottavo turno di Serie A, è in programma alle ore 12.30 allo stadio Olimpico Grande Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.
Le probabili formazioni di Torino-Genoa
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Adams, Simeone. Allenatore: Baroni.
A disposizione: Popa, Siviero, Dembélé, Ismajli, Masina, Lazaro, Ilkhan, Ilic, Gineitis, Aboukhlal, Njie, Zapata, Ngonge.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Østigard, Vasquez, Aaron Martin; Frendrup, Masini; Cornet, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. Allenatore: Vieira.
A disposizione: Sommariva, Siegrest, Sabelli, Otoa, Thorsby, Onana, Venturino, Carboni, Cuenca, Gronbaek, Fini, Ekuban, Ellertsson, Messias, Colombo.
ARBITRO: Bonacina di Bergamo. ASSISTENTI: Lo Cicero-Bercigli. IV UFFICIALE: Massa. VAR: Di Bello. ASS. VAR: Maggioni.