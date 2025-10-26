Torino-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A 

TORINO - Ad aprire la domenica di Serie A sarà il lunch match in programma alle ore 12.30 all'Olimpico Grande Torino tra i granata e il Genoa. La formazione di Marco Baroni è in netta ripresa: dopo un avvio difficoltoso - quattro punti nelle prime cinque, frutto del pareggio interno contro la Fiorentina (0-0) e del successo a Roma contro i giallorossi (1-0 firmato Giovanni Simeone) - è arrivato il roboante 3-3 all'Olimpico contro la Lazio e la vittoria tra le mura amiche contro i campioni d'Italia del Napoli, abbattuti dal più classico gol dell'ex, quello del Cholito. È invece ancora a caccia della prima gioia stagionale in campionato il Grifone di Patrick Vieira. Fin qui i liguri, infatti, hanno racimolato appena tre pareggi, l'ultimo arrivato una settimana fa al Ferraris contro il Parma (0-0), quando proprio negli ultimi secondi Cornet si è fatto parare un calcio di rigore da Suzuki.