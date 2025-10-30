Cagliari-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

CAGLIARI - Alle ore 18.30, all’Unipol Domus, Cagliari e Sassuolo, divise da un solo punto in classifica, nove contro dieci, si affrontano nel posticipo del turno infrasettimanale valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Dopo aver messo insieme sette punti nelle prime quattro, i sardi hanno decisamente rallentato racimolandone appena due nelle restanti quattro: al doppio ko per 2-0 in casa contro Inter e Bologna hanno fatto da contraltare i pareggi in trasferta a Udine (1-1) e Verona (2-2). Al Bentegodi i rossoblù di Fabio Pisacane erano sotto 2-0 e l'hanno ripresa nell’ultimo quarto d’oro grazie alle reti di Idrissi e Felici. I neroverdi di Fabio Grosso, invece, sono in netta ripresa anche se sono reduci dalla sconfitta del Mapei Stadium contro la Roma, vittoriosa grazie al sigillo di Paulo Dybala. Un gol che ha interrotto una striscia di tre risultati utili consecutivi. Un ruolino di marcia sicuramente migliore rispetto al primo scorcio di stagione quando a parte l’exploit contro la Lazio (vittoria per 1-0) erano arrivati i ko contro Napoli (0-2), Cremonese (3-2) e Inter (2-1).