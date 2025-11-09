20:51

GOL INTER: Lautaro Martinez! 1-0

Neanche 3 minuti sul cronometro e i padroni di casa sbloccano il parziale: Bastoni ruba palla dopo il bel pressing di Sucic e serve Lautaro Martinez che, di prima, fa partire un tiro velenoso e efficace per l'1-0 Inter

20:48

Fischio d'inizio!

Tutto pronto a San Siro, via alla sfida tra Inter e Lazio

20:17

Chivu: "La forza del gruppo è lasciare da parte l'egoismo"

Anche l'allenator dei nerazzurri ha parlato a DAZN nel pre-partita: "Facile parlare di quello che vedi in allenamento anche se gli allenamenti sono pochi giocando ogni tre giorni e chi non gioca fa un programma diverso. Ma ho a che fare con un gruppo maturo, che sa quello che vuole, che capisce i momenti e i suoi pregi e capisce quando le cose vanno male".

Sul portare avanti la squadra: "Con 22 giocatori bisogna mantenere gli equilibri, in una stagione lunga e impegnativa come la nostra servono tutti avendo tante partite. Poi c’è la gestione dell’individuo: tutti vanno sentiti coinvolti ed è quello che ho cercato di fare da inizio stagione. Ho avuto buone risposte, anche della comprensione da chi si è sentito meno coinvolto o è stato lasciato fuori. La forza del gruppo è lasciare da parte l’egoismo e pensare che tutti hanno un certo valore e possono dare un contributo alla causa. Parlando dell’aspetto tattico, si lavora per migliorare, per capire quando si deve andare o quando si deve andare meno e quanto le distanze siano importanti. Non bisogna andare a caso perché se no ti scopri e puoi soffrire"

20:14

Lazzari: "Sarà una gara complicata"

Il giocatore della Lazio ai microfoni di DAZN nel pre-partita: "Il mister ha detto bene. Sappiamo la forza dell'Inter, è la più forte d'Italia e una delle migliori d'Europa. Sarà complicata, ma siamo venuti per giocarcela. Speriamo di partire forte. Segreto? Tutto lavoro del mister, sappiamo quanto ci tenga. Essere già al sesto clean sheet è molto importante. Lavoriamo tutte le settimane, per vincere è importante non prendere gol".

20:11

Dumfries: "Siamo carichi"

Il difensore olandese ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Inter TV: "La squadra arriva molto bene, siamo carichi. È una partita molto importante per il nostro percorso, siamo pronti e abbiamo tanta energia per vincere oggi. Io in gol nelle ultime tre gare contro la Lazio? Non lo sapevo, è un bello stimolo per segnare anche oggi. La Lazio è una squadra forte, con tante qualità, giocatori tecnici. Bisogna stare pronti e fare una grande partita".

19:58

La Roma torna in testa: battuta l'Udinese

In attesa di Inter-Lazio c'è la Roma di Gasperini che non sbaglia contro l'Udinese: all'Olimpico i giallorossi vincono per 2-0 grazie al rigore di Pellegrini e al gol di Celik! Tre punti che portano momentaneamente la Roma davanti a tutte a quota 24 punti a +2 sulla coppia Napoli-Milan e +3 sui nerazzurri.

19:53

UFFICIALI LAZIO: gli 11 scelti da Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

19:52

UFFICIALI INTER: gli 11 scelti da Chivu

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny.

19:39

Sarri carica i suoi: "Servono 25 folli"

Imbattuti da 6 turni, i biancocelesti affrontano la trasferta a San Siro introdotta da Maurizio Sarri: "Questa Lazio in questa stagione non può arrivare da nessuna parte, non carichiamo di aspettative e responsabilità questa squadra. Se pensiamo di giocare alla pari con l’Inter? No. Se dovessimo fare risultato andremo oltre la logica. A San Siro dobbiamo andare con le motivazioni che ci devono essere di default e con un umiltà perché loro sono più forti di noi. Va aggiunta la testa e la convinzione. A queste qualità mentali va aggiunta la convinzione ma non quella di facciata: servono 25 folli scatenati disposti a morire per ottenere un risultato, con queste qualità si potrà fare una grande prova" LEGGI QUI la conferenza stampa integrale

19:20

Dove vedere Inter-Lazio

Inter-Lazio gara valida per la 11ª giornata di campionato e in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano e sarà visibile su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

19:00

Inter, la squadra più calda

I nerazzurri si confermano tra le squadre più in forma del campionato: sei vittorie nelle ultime sette giornate (una sola sconfitta), con 15 gol realizzati e soltanto sei subiti. I nerazzurri sono l’unica squadra ad aver sempre trovato la rete in tutte le prime dieci giornate di questa Serie A, con una media di 2.4 gol a partita.

18:44

Occhio a...Calhanoglu & Zaccagni

Cinque gol per il centrocampista turco, capocannoniere del campionato insieme a Orsolini, tre per il capitano biancoceleste che ha messo il sigillo sul 2-0 al Cagliari grazie ad una perla di rara bellezza finita all'incrocio dei pali. Statistiche alla mano, Zaccagni sembra sentire particolarmente la sfida contro l'Inter. Nelle 12 occasioni in cui l'ha affrontata in carriera, ha rimediato ben sei cartellini gialli. Alla voce "gol segnati", invece, uno zero che il capitano sarà determinato a cancellare

18:44

I precedenti: è la sfida numero 165

Quella di domenica sarà la 165esima sfida tra Inter e Lazio in Serie A. I nerazzurri guidano il bilancio con 69 vittorie, a fronte di 39 successi biancocelesti e 56 pareggi. L’Inter è imbattuta nelle ultime cinque gare contro la Lazio in campionato (3 vittorie, 2 pareggi), con 14 gol segnati in questo parziale: una media di 2.8 reti a partita, quasi il doppio rispetto alle nove precedenti sfide (1.4 a gara). I nerazzurri inoltre sono imbattuti nelle ultime sei partite casalinghe contro i biancocelesti in Serie A (4 vittorie, 2 pareggi), con un rendimento costante e prestazioni sempre convincenti a San Siro.

Stadio Giuseppe Meazza, Milano