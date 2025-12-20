Pagelle Bologna-Inter: Orsolini si fa perdonare, disastro Bisseck, Italiano indigesto a Chivu

La mano traditrice di Bisseck, la risposta di Orsolini, la sentenza di Immobile. Questi i tre passaggi in cui si è snodato il sogno del Bologna, sceso in campo a Riad da campione in carica di Coppa Italia e ora contendente del Napoli alla finale di Supercoppa in programma alle ore 20 di lunedì 22 dicembre. All'Al-Awwal Park, la formazione di Italiano reagisce al vantaggio di Thuram e trascina il match alla lotteria dei rigori, dove l'ex Lazio elimina i nerazzurri di Chivu, che ancora una volta abbandonano la scena saudita con più d'un rimpianto, tra cui i 3 rigori sbagliati.
Le pagelle del Bologna
Ravaglia 6.5 - Nella ripresa tra Dimarco, Luis Henrique, Lautaro gli toccano gli straordinari, ai rigori tira fuori i superpoteri.
Holm 6.5 - Sulla fascia si mangia Dimarco (che è tutto dire) e la palla che a metà primo tempo serve a Bernardeschi è un bacio.
Heggem 6 - Tiene bene Bonny, nonostante qualche pasticcio.
Lucumí 7 - Una sua deviazione per poco non beffa Ravaglia, ma in area le prende tutte.
Miranda 5.5 - Nel recupero del primo tempo anticipa sul più bello Luis Henrique, ma soffre tanto quando lo puntano.
Moro 6 - Geometrico il giusto, dà ordine alla manovra rossoblù con autorità.
Pobega 6.5 - Un grandissimo lavoro finché ne ha, recupera una miriade di palloni.
Ferguson (31’ st) ng
Orsolini 6.5 - Errore madornale farsi anticipare da Bastoni che va fino in fondo per l’1-0, ma si fa perdonare segnando il rigore del pari.
Cambiaghi (17’ st) 6.5 - Entra bene.
Odgaard 6 - I suoi movimenti mettono in difficoltà la difesa interista a inizio match, però cala molto alla distanza.
Fabbian (31’ st) 6 - Vicino al gol.
Bernardeschi 6.5 - Grande qualità nel calcio, al 21’ ha una bella occasione ma il tiro gli esce troppo centrale, sul più bello si infortuna alla spalla in uno scontro con Bonny.
Rowe (40’ st) 6 - Buona prova.
Castro 6 - Tenuto bene a bada, causa comunque il tocco di mano di Bisseck.
Immobile (31’ st) 6.5 - Suo il rigore decisivo.
All. Italiano 7 - Il suo Bologna si può giocare un altro trofeo ed è sempre indigesto all’Inter.
Le pagelle dell'Inter
Martinez 6.5 - Torna titolare dopo la gara di Coppa Italia col Venezia: nel primo tempo mette i guantoni d’istinto su Bernardeschi, ma soprattutto salva su Fabbian nel recupero.
Bisseck 4.5 - Un altro fallo di mano decisivo, c’è sempre di mezzo lui quando si fanno regali agli avversari e così non va.
De Vrij 6.5 - Una partita senza sbavature, in cui dà grande sicurezza alla difesa, peccato per la chance non sfruttata di testa.
Bastoni 6.5 - L’azione che ispira il vantaggio interista è da vedere e rivedere, il resto della partita fa bene, ma sbaglia un rigore che… vabbè.
Luis Henrique 5 - Ci si accorge della sua presenza in campo solo a inizio ripresa, quando dribbla e conclude bene in porta: tutta questa timidezza non se la può permettere.
Diouf (26’ st) 6 - Pimpante.
Barella 5.5 - Alterna grandi giocate a momenti in cui sbaglia passaggi facili e anche sul rigore sbaglia malamente.
Zielinski 6.5 - Il migliore della mediana interista, dà ritmo e qualità confermando il suo momento positivo.
Sucic (41’ st) ng
Mkhitaryan 6 - Il ritmo folle del Bologna lo penalizza e non riesce a imporsi come vorrebbe, ma riesce comunque a dare una mano dietro.
Frattesi (26’ st) 6 - Qualche buono spunto.
Dimarco 6 - Le galloppate di Holm consigliano prudenza, ma una sua rasoiata per poco non finisce dentro – deviata – nel recupero del primo tempo; nella ripresa alza il rendimento.
Bonny 5 - Si dà da fare, ma gli manca sempre quel pizzico di necessaria cattiveria. Tira un rigore che più brutto di così non si può.
Thuram 6.5 - Dopo un minuto e mezzo di gioco con un colpo acrobatico trova il gol dell’1-0, il suo lavoro davanti è fondamentale per la squadra.
Lautaro (26’ st) 6 - Segna il rigore e va bene.
All. Chivu 6 - Dovrà far fare ripetizione di rigori ai suoi, ma nei 90 minuti l’Inter ha fatto bene.
Arbitro Chiffi 5 - Sui rigori (da dare e non dare) è salvato due volte dal Var.
