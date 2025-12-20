Pagelle Bologna-Inter: Orsolini si fa perdonare, disastro Bisseck, Italiano indigesto a Chivu

La mano traditrice di Bisseck, la risposta di Orsolini, la sentenza di Immobile. Questi i tre passaggi in cui si è snodato il sogno del Bologna, sceso in campo a Riad da campione in carica di Coppa Italia e ora contendente del Napoli alla finale di Supercoppa in programma alle ore 20 di lunedì 22 dicembre. All'Al-Awwal Park, la formazione di Italiano reagisce al vantaggio di Thuram e trascina il match alla lotteria dei rigori, dove l'ex Lazio elimina i nerazzurri di Chivu, che ancora una volta abbandonano la scena saudita con più d'un rimpianto, tra cui i 3 rigori sbagliati.