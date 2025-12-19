Bologna-Inter, diretta Supercoppa Italiana: la semifinale in tempo reale, le ultime sulle formazioni

RIAD (Arabia Saudita) - Benvenuti nella diretta della seconda semifinale della Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter. Tutto pronto al King Saud University Stadium dove si sfideranno le formazioni di Italiano e Chivu: rossoblù arrivati all'impegno in Arabia Saudita dopo il trionfo in Coppa Italia della passata stagione; nerazzurri in campo a seguito del secondo posto dello scorso anno in campionato alle spalle del Napoli. Il cammino dei due club all'appuntamento è differente, i felsinei in campionato hanno totalizzato un solo punto nelle ultime tre gare e stazionano al sesto posto di una classifica comandata in solitaria dalla squadra di Chivu. In palio l'accesso alla finale contro gli azzurri di Conte che nell'altra semifinale hanno superato 2-0 il Milan grazie alle reti di Neres e Hojlund.
18:30
Le probabili formazioni
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumi, Heggem, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. Allenatore: Chivu.
ARBITRO: Chiffi di Padova
18:15
Bologna-Inter: i precedenti
Bologna e Inter si sono affrontate 182 volte tra tutte le competizioni: i nerazzurri hanno vinto 90 precedenti, contro 52 successi emiliani e 40 pareggi. Le due squadre si sfideranno in campo neutro per la seconda volta nella loro storia, dopo lo spareggio per assegnare lo Scudetto della Serie A 1963/64: in quel caso all'Olimpico di Roma il 7 giugno 1964 si imposero i rossoblù per 2-0 (autorete di Facchetti e gol di Nielsen), conquistando il più recente dei sette titoli vinti dai felsinei nella massima serie. L'Inter è anche la squadra che ha segnato più gol contro il Bologna tra tutte le competizioni dal 1929/30 ad oggi, 288 reti.
18:03
Chivu sorprende in porta
La grande novità è che in porta ci sarà Martinez, mentre la difesa davanti a lui vedrà Bisseck, Akanji e Bastoni.
17:49
Le curiosità su Bologna-Inter
Ecco tutte le informazioni sulla sfida tra rossoblù e nerazzurri
17:37
Il pronostico di Bologna-Inter
Le quote sorridono ai nerazzurri nella seconda semifinale della final four che si sta disputando in Arabia Saudita. LEGGI TUTTO
17:22
L'intervento di Chivu in conferenza stampa
In conferenza stampa, Cristian Chivu ha presentato così il match: "Noi è dall’inizio che pensiamo di giocare ogni partita con ambizione, intensità e determinazione. È una squadra che vuole portare avanti il discorso. Il nuovo format ci permette di essere qui e vogliamo arrivare fino in fondo". LEGGI TUTTO
17:09
Le parole di Italiano alla viglia
Il tecnico del Bologna, in conferenza stampa, ha dichiarato: "Siamo felici e orgogliosi di giocare questa competizione e come dico ai ragazzi c'è da farsi trovare pronti. Abbiamo portato la Coppa Italia a Bologna dopo 50 anni e ci siamo meritati questa chance". LEGGI TUTTO
17:00
Dove vedere Bologna-Inter
Bologna-Inter gara valida per la semifinale della Supercoppa Italiana è in programma questa sera alle 20:00 allo stadio King Saud di Riad in Arabia Saudita e sarà visibile in chiaro su Italia 1 e sull’app Infinity. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.