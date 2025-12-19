Tuttosport.com
Bologna-Inter, diretta Supercoppa Italiana: la semifinale in tempo reale, le ultime sulle formazioni

A Riad va in scena la sfida tra i vincitori della Coppa Italia e i nerazzurri di Chivu: in palio un posto in finale contro il Napoli di Conte
5 min
liveblogInterBologna
Bologna
Bologna
Inter
Inter
20:00
Supercoppa Italiana - 19.12.2025
Al-Awwal Park

TabellinoCalendarioClassifiche
Bologna
20:00
Inter
Aggiorna

RIAD (Arabia Saudita) - Benvenuti nella diretta della seconda semifinale della Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter. Tutto pronto al King Saud University Stadium dove si sfideranno le formazioni di Italiano e Chivu: rossoblù arrivati all'impegno in Arabia Saudita dopo il trionfo in Coppa Italia della passata stagione; nerazzurri in campo a seguito del secondo posto dello scorso anno in campionato alle spalle del Napoli. Il cammino dei due club all'appuntamento è differente, i felsinei in campionato hanno totalizzato un solo punto nelle ultime tre gare e stazionano al sesto posto di una classifica comandata in solitaria dalla squadra di Chivu. In palio l'accesso alla finale contro gli azzurri di Conte che nell'altra semifinale hanno superato 2-0 il Milan grazie alle reti di Neres e Hojlund.

18:30

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumi, Heggem, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. Allenatore: Chivu.

ARBITRO: Chiffi di Padova

18:15

Bologna-Inter: i precedenti

Bologna e Inter si sono affrontate 182 volte tra tutte le competizioni: i nerazzurri hanno vinto 90 precedenti, contro 52 successi emiliani e 40 pareggi. Le due squadre si sfideranno in campo neutro per la seconda volta nella loro storia, dopo lo spareggio per assegnare lo Scudetto della Serie A 1963/64: in quel caso all'Olimpico di Roma il 7 giugno 1964 si imposero i rossoblù per 2-0 (autorete di Facchetti e gol di Nielsen), conquistando il più recente dei sette titoli vinti dai felsinei nella massima serie. L'Inter è anche la squadra che ha segnato più gol contro il Bologna tra tutte le competizioni dal 1929/30 ad oggi, 288 reti.

18:03

Chivu sorprende in porta

La grande novità è che in porta ci sarà Martinez, mentre la difesa davanti a lui vedrà Bisseck, Akanji e Bastoni.

17:49

Le curiosità su Bologna-Inter

Ecco tutte le informazioni sulla sfida tra rossoblù e nerazzurri

17:37

Il pronostico di Bologna-Inter

Le quote sorridono ai nerazzurri nella seconda semifinale della final four che si sta disputando in Arabia Saudita. LEGGI TUTTO

17:22

L'intervento di Chivu in conferenza stampa

In conferenza stampa, Cristian Chivu ha presentato così il match: "Noi è dall’inizio che pensiamo di giocare ogni partita con ambizione, intensità e determinazione. È una squadra che vuole portare avanti il discorso. Il nuovo format ci permette di essere qui e vogliamo arrivare fino in fondo". LEGGI TUTTO
 

17:09

Le parole di Italiano alla viglia

Il tecnico del Bologna, in conferenza stampa, ha dichiarato: "Siamo felici e orgogliosi di giocare questa competizione e come dico ai ragazzi c'è da farsi trovare pronti. Abbiamo portato la Coppa Italia a Bologna dopo 50 anni e ci siamo meritati questa chance". LEGGI TUTTO

17:00

Dove vedere Bologna-Inter

Bologna-Inter gara valida per la semifinale della Supercoppa Italiana è in programma questa sera alle 20:00 allo stadio King Saud di Riad in Arabia Saudita e sarà visibile in chiaro su Italia 1 e sull’app Infinity. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

King Saud University Stadium, Riad (Arabia Saudita)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

