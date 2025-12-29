Pagelle Cremonese-Napoli: Politano è incontenibile, Sanabria non si vede mai. Hojlund da 8, Conte...

Il Napoli chiude nel migliore dei modi un 2025 da sogno. Dopo aver messo in bacheca il quarto scudetto, infatti, gli azzurri hanno anche vinto la Supercoppa italiana a Riyad superando prima il Milan e poi il Bologna. Nell'ultimo match di campionato, invece, i ragazzi di Antonio Conte hanno espugnato lo Zini battendo la Cremonese grazie alla doppietta di Rasmus Hojlund nella prima frazione di gioco. Nella ripresa i campani gestiscono il vantaggio e non corrono grandi pericoli.
Pagelle Cremonese
Audero 6.5 Non ha colpe sui gol, si ritrova davanti Hojlund e non può fare nulla. Ne evita almeno un altro paio superandosi su Politano e McTominay.
Terracciano 5.5 Non soffre Elmas, ma si perde Hojlund sul primo gol e rischia pure l’autorete. Peccato.
Baschirotto 5.5 Sbadato su Hojlund, che raddoppia. Non basta il contenimento in campo aperto sul danese.
Bianchetti 6 Non commette grossi errori, Neres non gli fa paura. Tiene il passo anche con la squadra sbilanciata.
Floriani Mussolini (37’ st) ng
Barbieri 6 Duella e tiene botta, senza perdere la calma. Cala nella ripresa dopo un buonissimo primo tempo.
Johnsen (15’ st) 5.5 Si presenta bene con due imbucate per Vardy, poi si spegne di colpo.
Zerbin 6.5 Fa bella figura contro il “suo” Napoli, come mezzala e da esterno. Sprazzi di buon calcio soprattutto nel primo tempo.
Bonazzoli (31’ st) 5.5 Nervoso e inconcludente, occasione mancata.
Grassi 5 Fumoso in mezzo al campo, perde molti duelli, costruisce poco e male.
Bondo (31’ st) 6 Entra quando ormai c’è poco da fare, contiene bene.
Payero 6.5 Se c’è da far legna non si risparmia, con le buone e con le cattive. Un po’ meno preciso quando imposta e conclude, ma glielo si perdona.
Pezzella 5.5 Spinge poco, troppo sulla difensiva e la manovra offensiva della Cremonese ne risente.
Vardy 6 Marcato a vista, prova a scrollarsi di dosso Rrahmani e Juan Jesus. Qualche buon lampo in una partita complicata.
Sanabria 5 Contenuto senza grossi affanni, non lascia traccia.
Moumbagna (15’ st) 6 Attacca gli spazi, crea qualche pericolo.
All. Nicola 6 Punito da due episodi, prova a riaprirla con i cambi. Non ha colpe per il risultato.
Pagelle Napoli
Milinkovic Savic 6 Quasi mai chiamato in causa, a lungo spettatore non pagante.
Di Lorenzo 6.5 Corretto, pulito, concentrato. Prova di forza in difesa.
Rrahmani 6.5 Dalle sue parti non si passa, alza il muro contro il quale la Cremonese rimbalza.
Juan Jesus 6 Dietro lascia poco o nulla agli attaccanti avversari. Rimedia un giallo per proteste, evitabile.
Politano 6.5 Entra nell’azione del primo gol, macina chilometri, spina nel fianco per Pezzella.
Mazzocchi (43’ st) ng
Lobotka 6.5 Muscoli e intelligenza al servizio della mediana azzurra, recupera palla e riparte con eleganza.
McTominay 6.5 Un diesel, quando carbura prende possesso del centrocampo. Assiste Hojlund per il raddoppio, sfiora il 3-0.
Spinazzola 6.5 Da un suo tiro rimpallato nasce l’1-0. Corre tanto, ma non rientra dopo l'intervallo.
Gutierrez (1’ st) 5.5 Approccio così così, Zerbin lo prende di mira e lo soffre.
Neres 6 Essenziale nelle giocate, fa il suo compitino e porta a casa la sufficienza.
Buongiorno (27’ st) 6 Aiuta a blindare un risultato già al sicuro, determinato.
Elmas 6 Terracciano gli lascia pochi palloni giocabili, prova a prendersi arretrando il raggio d'azione.
Lang (6’ st) 5.5 Ha praticamente un tempo per dire la sua, ma è impalpabile.
Hojlund 8 Uomo d’area, attento e fortunato. Si fa trovare pronto, al posto giusto nel momento giusto su entrambi i gol.
Lucca (43’ st) ng.
All. Conte 7 Tre punti senza sofferenza, continua il momento magico della sua squadra.
L'arbitro
Mariani 6.5 Convince nella gestione dei cartellini, non perde mai la bussola in un match corretto.
