Pagelle Cremonese-Napoli: Politano è incontenibile, Sanabria non si vede mai. Hojlund da 8, Conte...

Il Napoli chiude nel migliore dei modi un 2025 da sogno. Dopo aver messo in bacheca il quarto scudetto, infatti, gli azzurri hanno anche vinto la Supercoppa italiana a Riyad superando prima il Milan e poi il Bologna. Nell'ultimo match di campionato, invece, i ragazzi di Antonio Conte hanno espugnato lo Zini battendo la Cremonese grazie alla doppietta di Rasmus Hojlund nella prima frazione di gioco. Nella ripresa i campani gestiscono il vantaggio e non corrono grandi pericoli.