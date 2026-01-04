Inter-Bologna, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le formazioni

MILANO - Benvenuti alla diretta di Inter-Bologna. Gli uomini di Chivu ospitano i rossoblù di Italiano all’incontro valido per la 18ª giornata di Serie A . Le due formazioni si ritrovano dopo il ko di Lautaro e compagni ai rigori che hanno deciso la semifinale di Supercoppa italiana. I nerazzurri puntano ora ai 3 punti utili a scavalcare il Milan ( uscito vincitore dalla trasferta di Cagliari ) in vetta alla classifica, i rossoblù scendono invece in campo a caccia di una vittoria che manca al 22 novembre: fischio d’inizio ore 20.45. Il calendario mette poi in programma l’ultimo appuntamento del girone d’andata, con Inter e Bologna impegnate rispettivamente contro Parma e Atalanta.

19:15

Chivu: "Le frecciate non hanno peso"

L'allenatore dei nerazzurri sulla partita: "Il Bologna ha un'identità chiara e nelle cose semplici riesce sempre a metterti in difficoltà" e poi sulle polemiche fuori campo: "Per me tutto questo incide poco. Non si deve andare a cercare queste polemiche inutili che non servono a niente e a nessuno". CLICCA QUI per leggere tutta la conferenza stampa

19:00

Italiano: "Inter con il dente avvelenato"

L'allenatore degli emiliani si prepara alla furia agonistica dei nerazzurri: "Affronteremo l'Inter che ha il dente avvelenato per la gara in Supercoppa, noi arriviamo da un momento non proprio positivo ma dovremo cercare di ottenere il massimo dal punto di vista della prestazione. Già l'essere dentro a tutte le competizioni e poterci giocare tutto è un grande merito - ha proseguito il tecnico rossoblù - In campionato abbiamo perso un po' di terreno dal gruppetto davanti, ma in Coppa Italia e Europa League siamo ancora in gioco. Un periodo di alti e bassi può capitare con tutte queste partite, ma la squadra è viva e le prestazioni ci sono. Dobbiamo solo mettere a posto qualche errore in difesa ed essere più concreti davanti. Dobbiamo farlo anche per regalare gioie ai nostri tifosi. Questo è il nostro obiettivo per il 2026".

18:45

Inter-Bologna, dove vederla in tv

Inter-Bologna gara valida per la 18ª giornata di Serie A e in programma stasera alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano e sarà visibile in streaming su DAZN.

18:30

I migliori attacchi: ecco i numeri

La sfida di San Siro vede affrontarsi i migliori attacchi del campionato: l'Inter segnato in totale 35 gol, chi ha contribuito di più a questo primato è Lautaro Martinez, al momento capocannoniere delle Serie A con 9 reti. l Bologna risponde con 24 reti totali segnate in Campionato. Miglior marcatore Riccardo Orsolini che fin qui ha segnato 6 gol in Serie A. La squadra di Chivu ha il dato più alto del campionato per expected gol (30,7), coi Rossoblù che rimane più indietro (24,7).

18:15

La situazione allo scontro diretto

L'Inter arriva da quattro vittorie di fila in campionato e potrebbe ottenere cinque successi di fila per la prima volta in questa stagione di Serie A, l'ultima volta risale al periodo tra novembre 2024 e gennaio 2025 (sei in quel caso). Il Bologna non vince da quattro partite di campionato (2 pareggi e 2 sconfitte) e sotto la gestione di Vincenzo Italiano solo una volta i rossoblù hanno registrato almeno cinque match consecutivi senza successi in Serie A: sei tra lo scorso aprile e agosto.

A livello di classifica i nerazzurri sono chiamati a rispondere a Milan e Napoli: i rossoneri comandano oncon 38 punti inseguiti, al momento, dai campioni d'Italia in carica (37 punti). Mentre il Bologna per rilanciare le sue ambizioni europee: oggi al 7° posto a -4 dal Como (30 a 36).

18:00

Inter-Bologna: i precedenti

Le due squadre di si affronteranno per la 157esima volta in Serie A: il bilancio storico vede i nerazzurri in vantaggio, con 75 vittorie contro le 44 del Bologna, mentre 37 pareggi completano il quadro. In generale solo la Juventus ha collezionato più successi contro i rossoblu in campionato (80 vittorie), mentre il Milan è alla pari dell'Inter a quota 75. Considerando le ultime otto sfide di Serie A tra Inter e Bologna il bilancio è in perfetto equilibrio, con tre successi a testa e due pareggi: tuttavia, in queste gare i nerazzurri hanno realizzato ben otto centri in più rispetto ai rossoblu (18 vs 10).

17:45

Inter-Bologna: le probabili formazioni

Questi i possibili schieramenti di Chivu e Italiano:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Acerbi, Cocchi, Carlos Augusto, Diouf, Mkhitaryan, Sucic, Frattesi, Spinaccè, Esposito.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

A disposizione: Franceschelli, Pessina, Casale, De Silvestri, Miranda, Vitik, Zortea, Fabbian, Freuler, Moro, Sulemana, Dallinga, Dominguez, Immobile, Rowe.

Stadio Giuseppe Meazza, Milano.