Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lecce-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Nel turno infrasettimanale valido per la 19ª giornata i giallorossi di Gian Piero Gasperini, reduci da tre ko consecutivi in trasferta, fanno visita ai salentini di Eusebio Di Francesco
4 min
Lecce-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A© LAPRESSE

LECCE - Reduce da tre sconfitte consecutive in trasferta in campionato (1-0 a Cagliari, 2-1 a Torino contro la Juve e 1-0 a Bergamo contro l'Atalanta), la Roma va a caccia di riscatto e alle ore 18 fa visita al Lecce al Via del Mare nel turno infrasettimanale che chiude il girone d'andata. Dopo una partenza sprint che gli ha permesso anche di guidare la classifica, i giallorossi di Gian Piero Gasperini hanno tirato il freno a mano e ora si trovano al quarto posto a pari punti con la Juve: 33. Proprio i bianconeri sono stati invece gli ultimi avversari dei salentini che hanno fermato la Signora di Luciano Spalletti sull'1-1 all'Allianz Stadium. Una partita incredibile che ha visto i padroni di casa dominare in lungo e in largo ma sbattere sui legni e sulle prodezze di un super Falcone, bravo anche a neutralizzare il calcio di rigore di Jonathan David. Alla fine i giallorossi sono tornati a casa con un punto che fa bene non solo alla classifica ma anche al morale. La formazione di Eusebio Di Francesco, ex dell'incontro, ha cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione ma deve recuperare la gara del Meazza contro l'Inter in programma mercoledì 15 gennaio alle ore 20.45.

SEGUI LECCE-ROMA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Lecce-Roma: diretta tv e streaming

Lecce-Roma, gara valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 allo stadio Via del Mare di Lecce e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

 

 

Le probabili formazioni di Lecce-Roma

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore: Del Rosso (Di Francesco squalificato).

A disposizione: Samooja, Kouassi, Perez, Siebert, Jean, Ndaba, Sala, Helgason, N'Dri, Camarda, Sottil, Penev, Gorter, Kovac. 

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Vasquez, Angelino, Tsimikas, Sangaré, Pisilli, El Shaarawy, Ferguson, Romano, Mirra, Lulli. 

ARBITRO: Sacchi di Macerata. ASSISTENTI: Mokhtar-Cavallina. IV UFFICIALE: Tremolada. VAR: Gariglio. ASS. VAR: Chiffi. 

Lecce-Roma: scopri tutte le quote

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS