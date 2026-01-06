Lecce-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

LECCE - Reduce da tre sconfitte consecutive in trasferta in campionato (1-0 a Cagliari, 2-1 a Torino contro la Juve e 1-0 a Bergamo contro l'Atalanta), la Roma va a caccia di riscatto e alle ore 18 fa visita al Lecce al Via del Mare nel turno infrasettimanale che chiude il girone d'andata. Dopo una partenza sprint che gli ha permesso anche di guidare la classifica, i giallorossi di Gian Piero Gasperini hanno tirato il freno a mano e ora si trovano al quarto posto a pari punti con la Juve: 33. Proprio i bianconeri sono stati invece gli ultimi avversari dei salentini che hanno fermato la Signora di Luciano Spalletti sull'1-1 all'Allianz Stadium. Una partita incredibile che ha visto i padroni di casa dominare in lungo e in largo ma sbattere sui legni e sulle prodezze di un super Falcone, bravo anche a neutralizzare il calcio di rigore di Jonathan David. Alla fine i giallorossi sono tornati a casa con un punto che fa bene non solo alla classifica ma anche al morale. La formazione di Eusebio Di Francesco, ex dell'incontro, ha cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione ma deve recuperare la gara del Meazza contro l'Inter in programma mercoledì 15 gennaio alle ore 20.45.