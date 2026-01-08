Milan-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Il Milan ospita il Genoa all'incontro valido per l'ultima giornata del girone di andata. A San Siro, gli uomini di Max Allegri scendono in campo con 38 punti e la chance di portarsi a meno 1 dall'Inter capolista, uscita vincitrice dalla trasferta di Parma, nonché di staccarsi dal Napoli, che contro il Verona in casa non è andato oltre il pareggio. Dall'altra parte del campo, il Grifone di Daniele De Rossi è chiamato a aumentare il margine di sicurezza dalla zona retrocessione distante 2 sole lunghezze, con la Fiorentina che all'Olimpico ha guadagnato 1 punto importante salendo a quota 13. La prossima giornata, i rossoneri scenderanno in campo a Firenze all'appuntamento di domenica 11. A seguire, il recupero della 16ª giornata con la trasferta di Como del 15 gennaio.