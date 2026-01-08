Milan-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Il Milan ospita il Genoa all'incontro valido per l'ultima giornata del girone di andata. A San Siro, gli uomini di Max Allegri scendono in campo con 38 punti e la chance di portarsi a meno 1 dall'Inter capolista, uscita vincitrice dalla trasferta di Parma, nonché di staccarsi dal Napoli, che contro il Verona in casa non è andato oltre il pareggio. Dall'altra parte del campo, il Grifone di Daniele De Rossi è chiamato a aumentare il margine di sicurezza dalla zona retrocessione distante 2 sole lunghezze, con la Fiorentina che all'Olimpico ha guadagnato 1 punto importante salendo a quota 13. La prossima giornata, i rossoneri scenderanno in campo a Firenze all'appuntamento di domenica 11. A seguire, il recupero della 16ª giornata con la trasferta di Como del 15 gennaio.
Milan-Genoa: diretta e dove vederla
L'incontro tra le formazioni di Allegri e De Rossi è in programma alle ore 20.45 di giovedì 8 gennaio a San Siro. Sarà possibile assistere all'evento in streaming sulla piattaforma Dazn e in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).
Segui Milan-Genoa sul nostro sito.
Milan-Genoa: le probabili formazioni
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.
A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, De Winter, Estupinan, Athekame, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek, Fullkrug.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vazquez; Ellertsson, Thorsby, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo.
A disposizione: Lysionok, Sommariva, Otoa, Ekhator, Masini, Norton-Cuffy, Cuenca, Sabelli, Fini, Stanciu, Venturino, Nuredini.
Arbitro: Mariani (Aprilia); Assistenti: Bindoni-Moro; Quarto ufficiale: Turrini; Var: Di Paolo; Ass. Var: Paterna.