Parma-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le formazioni

Benvenuti alla diretta di Parma-Inter: fischio d'inizio ore 20.45. Gli uomini di di Chivu , già reduci dal tris sul Bologna e al comando della classifica con 39 punti, contendono alla formazione di Cuesta l'ultima giornata del giorne di andata . In palio per i nerazzurri, 3 punti utili a consolidare il primo posto ( in campo anche il Napoli con 37 punti ) nonché ad allungare a 6 la striscia di vittorie consecutive in Serie A. I Ducali sono invece chiamati a guadagnare metri dalla zona retrocessione distante 6 lunghezze. Il calendario, vede poi Inter e Parma ritrovare Napoli e Lecce prima del recupero della 16ª giornata.

19:35

Inter, Lautaro punta al podio assoluto

Con 167 reti complessive, il capitano nerazzurro è il 4º migliore marcatore nella storia del club, con sole 6 marcature che lo separano da Boninsegna. L’argentino guida inoltre la classifica dei capocannonieri della Seria A 2025/2026 con 10 gol: l’ultimo messo a segno a San Siro contro il Bologna. Questi i primi 10 marcatori interisti:

Meazza: 284

Altobelli: 209

Boninsegna: 173

Martinez : 167

: 167 Cevenini: 166

Mazzola: 162

Lorenzi: 143

Nyers: 133

Icardi: 124

Vieri: 123

19:30

Dagli altri campi: Verona a sorpresa al Maradona, Atalanta in vantaggio

Si sono concluse le prime frazioni di gioco di Napoli-Verona e Bologna-Atalanta. Gli uomini di Conte rientrano negli spogliatoi sotto di 2 gol, mentre la formazione di Palladino conduce il gioco per 1-0: rete di Krstovic (37').

19:25

L’ultimo ko dell’Inter al Tardini

Rimanda al novembre 2014 l’ultima vittoria casalinga del Parma contro l’Inter. Quell’anno, i Ducali di Donadoni superarono i nerazzurri di Mazzarri trascinati dalla doppietta dell’ex Juve De Ceglie.

19:10

Parma-Inter: l’ultimo precedente

Parma e Inter si ritrovano al Tardini dopo l’ultimo precedente disputato in occasione della 31ª giornata della scorsa stagione, dove i nerazzurri vanificarono il doppio vantaggio di Darmian e Thuram subendo le reti di Bernabè e Ondrejka per il definitivo 2-2 - uno dei migliori risultati della gestione Chivu insieme alla vittoria sulla Juventus per 1-0 - . Un finale che avrebbe poi condizionato la volata finale per lo scudetto, poi vinto dal Napoli all’ultimo atto.

19:04

Bologna-Atalanta: marcature bloccate

È di 0-0 il parziale al Dall'Ara, dove l'incontro tra la formazione di Italiano e la Dea di Palladino ha superato la mezz'ora di gioco.

19:02

Napoli sotto di 2 gol al Maradona!

Avvio di gara impronosticato al Maradona, dove il Verona è passato in vantaggio al 16' minuto con Frese, per poi raddoppiare grazie al rigore trasformato da Orban al 28'.

19:00

Cuesta: "L'impronta di Chivu è rimasta"

Queste le parole del tecnico spagnolo, che in conferenza stampa ha giudicato positivamente il lavoro del suo predecessore: “Chivu ha fatto un grande lavoro qui. Quando vedo l'Inter vedo un'evoluzione, ma anche continuità. È una squadra più completa. Hanno la volontà di tenere la linea alta, di essere compatti senza la palla anche nei momenti di pressing, aspetti portati anche qui a Parma da Chivu".

18:45

Il ritorno di Chivu al Tardini

Non una ex qualunque per Chivu, che al Tardini ritrova la sua prima squadra da allenatore dopo le esperienze presso le giovanili e la Primavera dell’Inter. Giunto a Parma il 18 febbraio 2025 per rimpiazzare l’esonerato Pecchia, l’ex difensore esordisce aggiudicandosi il derby dell’Emilia contro il Bologna per 2-0, riuscendo poi nella missione salvezza con 36 punti che valsero il 16º posto finale. Risolto il contratto con i Ducali, il 9 giugno firma il biennale con i nerazzurri.

18:30

Napoli in campo per la vetta

Al via alle 18.30 Napoli-Verona, con i campioni d’Italia in carica che si giocano l’opportunità di salire virtualmente in vetta alla classifica con 40 punti in attesa di conoscere l’esito di Parma-Inter e Milan-Genoa. Sia i partenopei che le formazioni di Chivu e Allegri devono recuperare la 16ª giornata di campionato, posticipata al 14 e 15 gennaio per la trasferta saudita di Supercoppa italiana.

18:20

Serie A: tutti i match della 19ª giornata

Fra gli altri incontri di giornata, Napoli e Bologna ospitano rispettivamente Verona e Atalanta agli appuntamenti delle 18.30. Alle 20.45, il fischio d’inizio di Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese. Martedì 6 invece, la Juventus ha sconfitto il Sassuolo in trasferta per 3-0. Stesso risultato con cui il Como si è imposto sul campo del Pisa. Bene anche la Roma, che a Lecce ha ritrovato i 3 punti con il finale di 2-0. Giovedì 8 sarà invece il turno di Cremonese-Cagliari e Milan-Genoa.

18:10

I pronostici di Parma-Inter

17:55

La direzione arbitrale

Questa la designazione arbitrale dell’incontro:

Arbitro: Colombo (Como). Assistenti: Vecchi-Palermo. IV ufficiale: Perenzoni. Var: La Penna. Ass. Var: Camplone.

17:45

Parma-Inter: le probabili formazioni

Queste le panchine e i possibili schieramenti di Cuesta e Chivu:

PARMA (4-3-1-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Almqvist; Ondrejka, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

A disposizione: Rinaldi, Guaita, Britschgi, Troilo, Lovik, Cutrone, Hernani, Ordonez, Estevez, Cremaschi, Djuric, Oristanio.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Lautaro. Allenatore: Chivu.

A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Bisseck, Cinquegrano, Cocchi, Kamate, Dimarco, Sucic, Zielinski, Bonny, Thuram.

Stadio Ennio Tardini, Parma.