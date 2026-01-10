Como-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

COMO - Alle ore 15, allo stadio Giuseppe Sinigaglia, Como e Bologna si affrontano nel match valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A, la prima del girone di ritorno. Di fronte due squadre che stanno vivendo un momento di forma diametralmente opposto: i lariani sono reduci da tre vittorie consecutive contro Lecce (0-3), Udinese (1-0) e Pisa (0-3) e al giro di boa hanno chiuso con ben 33 punti. I ragazzi di Cesc Fabregas, inoltre, hanno anche una partita in meno, quella in traferta contro il Milan che si disputerà giovedì 15 gennaio alle ore 20.45. Dall'altro lato del campo, i rossoblù stanno attraversando un momento complicatissimo: il 2026 è iniziato con le sconfitte al Meazza contro l'Inter (3-1) e al Dall'Ara contro l'Atalanta (2-0). La squadra di Vincenzo Italiano non vince dal 3-0 rifilato all'Udinese al Bluenergy Stadium il 22 novembre e nelle ultime sei gare ha racimolato appena due punti. Un rendimento che ha frenato la corsa degli emiliani, ora ottavi in classifica con 26 punti ma, come gli avversari, con una gara da recuperare, quella al Bentegodi contro l'Hellas Verona in programma sempre giovedì 15 gennaio ma alle ore 18.30. All'andata, a Bologna, finì 1-0 per i padroni di casa con il solito Riccardo Orsolini a siglare la rete decisiva.