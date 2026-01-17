Cagliari-Juve: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

CAGLIARI - Reduce dal netto 5-0 rifilato alla Cremonese, alle ore 20.45 la Juve fa visita al Cagliari alla Domus Arena nel match valido per la 21ª giornata di Serie A. Momento magico per i bianconeri che hanno vinto cinque delle ultime sei gare di campionato: l'unico pareggio è quell'1-1 dell'Allianz Stadium contro il Lecce nel quale Jonathan David si è divorato un calcio di rigore. Da quando Luciano Spalletti ha preso il posto di Igor Tudor in panchina la squadra ha ritrovato la quadra e risalito la classifica portandosi a -7 dall'Inter capolista. Prima del big match contro il Napoli di Antonio Conte in programma domenica 25 gennaio alle ore 18, mercoledì alle 21 la Signora ospiterà all'Allianz Stadium il Benfica di José Mourinho nel settimo turno della fase campionato di Champions League: un match che vale quasi come uno spareggio. Tornando al presente, dall'altro lato del campo i sardi hanno invece bisogno di punti in ottica salvezza: a quota 19, i rossoblù sono quartultimi e sono reduci dal ko per 3-0 rimediato a Marassi nello scontro diretto contro il Genoa di Daniele De Rossi.