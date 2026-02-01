Parma-Juve: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

PARMA - Reduce dallo 0-0 nell'ultimo turno della fase campionato di Champions League al Louis II contro il Monaco (ai playoff sarà sfida contro i turchi del Galatasaray), la Juve torna in campo alle ore 20.45 per la sfida al Tardini contro il Parma valida per la 23ª giornata di Serie A. I bianconeri nell'ultima uscita hanno liquidato la pratica Napoli rifilando un roboante 3-0 ai campioni d'Italia di Antonio Conte, mettendosi alle spalle il ko di Cagliari (1-0) che aveva interrotto una striscia di cinque vittorie e un pareggio nelle precedenti sei. Da quando Luciano Spalletti ha preso il posto di Igor Tudor in panchina la Signora è tornata a correre e si trova in piena lotta per un posto in Champions League nella prossima stagione. I ducali di Carlos Cuesta, pur mantenendo un discreto vantaggio sulle rivali, sono invece impegnati nella lotta per non retrocedere e davanti ai propri tifosi vorranno riscattare il ko per 4-0 rimediato a Bergamo contro l'Atalanta nell'ultimo turno. Il match d'andata all'Allianz Stadium (24 agosto 2025) aprì il campionato della Juve, con Jonathan David e Dusan Vlahovic che firmarono il 2-0 bianconero nella ripresa.