Parma-Juve: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

PARMA - Reduce dallo 0-0 nell'ultimo turno della fase campionato di Champions League al Louis II contro il Monaco (ai playoff sarà sfida contro i turchi del Galatasaray), la Juve torna in campo alle ore 20.45 per la sfida al Tardini contro il Parma valida per la 23ª giornata di Serie A. I bianconeri nell'ultima uscita hanno liquidato la pratica Napoli rifilando un roboante 3-0 ai campioni d'Italia di Antonio Conte, mettendosi alle spalle il ko di Cagliari (1-0) che aveva interrotto una striscia di cinque vittorie e un pareggio nelle precedenti sei. Da quando Luciano Spalletti ha preso il posto di Igor Tudor in panchina la Signora è tornata a correre e si trova in piena lotta per un posto in Champions League nella prossima stagione. I ducali di Carlos Cuesta, pur mantenendo un discreto vantaggio sulle rivali, sono invece impegnati nella lotta per non retrocedere e davanti ai propri tifosi vorranno riscattare il ko per 4-0 rimediato a Bergamo contro l'Atalanta nell'ultimo turno. Il match d'andata all'Allianz Stadium (24 agosto 2025) aprì il campionato della Juve, con Jonathan David e Dusan Vlahovic che firmarono il 2-0 bianconero nella ripresa.
Parma-Juve: diretta tv e streaming
Parma-Juve, gara valida per la 23ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Ennio Tardini di Parma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).
Le probabili formazioni di Parma-Juve
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
A disposizione: Rinaldi, Casentini, Drobnic, Britschgi, Carboni, Troilo, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Estevez, Cremaschi, Benedyczak, Elphege, Cardinali, Mikolajewski.
JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Cabal, Joao Mario, Kostic, Koopmeiners, Adzic, Conceiçao, Zhegrova, Openda.
ARBITRO: Fourneau di Roma. ASSISTENTI: Rossi-Yoshokawa. IV UFFICIALE: Collu. VAR: Maresca. ASS. VAR: Gariglio.
