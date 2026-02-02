Udinese-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

UDINE -
Conquistata la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League grazie al pareggio in Grecia contro il Panathinaikos (1-1), la Roma
si rituffa nel campionato e alle ore 20.45
fa visita all’Udinese
al Bluenergy Stadium
nel match valevole per la 23ª giornata di Serie A
. I giallorossi hanno messo insieme quattro risultati utili consecutivi: dopo i successi per 2-0 contro Lecce, Sassuolo e Torino nell'ultima uscita è arrivato l'1-1 nel big match dell'Olimpico contro il Milan. La formazione di Gian Piero Gasperini
è chiamata a rispondere a Napoli e Juve, vittoriose rispettivamente contro Fiorentina (2-1) e Parma (1-4). I capitolini, complice anche una sttagione super di Mile Svilar, hanno la retroguardia meno battuta dei top cinque campionati europei avendo incassato appena 13 reti in 22 incontri. I friulani, invece, sono reduci dal 3-1 al Bentegodi contro il Verona: con 29 punti in classifica
i bianconeri si trovano paraticamente in mezzo, con un buon margine di vantaggio dalla zona retrocessione ma troppo lontani dai piazzamenti europei. La squadra di Kosta Runjaic
non centra due vittorie di fila da inizio stagione, quando dopo aver battuto 2-1 l'Inter
al Meazza superò il Pisa alla Cetilar Arena.
Udinese-Roma: diretta tv e streaming
Udinese-Roma, gara valida per la 23ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 all Bluenergy Stadium di Udine e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Udinese-Roma
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Atta; Davis. Allenatore: Runjaic.
A disposizione: Nunziante, Padelli, Sava, Zemura, Zarraga, Zaniolo, Gueye, Bayo.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Vasquez, Gollini, Tsimikas, Rensch, Ziolkowski, Angelino, Ghilardi, Pisilli, Venturino, Arena, Vaz.
ARBITRO: Sacchi di Macerata. ASSISTENTI: Dei Giudici-Moro. IV UFFICIALE: Ayroldi. VAR: Ghersini. ASS. VAR: Maresca.
