Udinese-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Udinese-Roma: diretta tv e streaming

Udinese-Roma, gara valida per la 23ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 all Bluenergy Stadium di Udine e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Udinese-Roma

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Atta; Davis. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: Nunziante, Padelli, Sava, Zemura, Zarraga, Zaniolo, Gueye, Bayo.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Vasquez, Gollini, Tsimikas, Rensch, Ziolkowski, Angelino, Ghilardi, Pisilli, Venturino, Arena, Vaz.

ARBITRO: Sacchi di Macerata. ASSISTENTI: Dei Giudici-Moro. IV UFFICIALE: Ayroldi. VAR: Ghersini. ASS. VAR: Maresca.

