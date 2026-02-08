Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sassuolo-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni

I nerazzurri di Chivu fanno visita ai neroverdi di Grosso con l'obiettivo di rafforzare il proprio primato in classifica
2 min
liveblogSassuolo-Inter
Sassuolo
Sassuolo
Inter
Inter
18:00
Serie A - 08.02.2026
MAPEI Stadium - Città del Tricolore

TabellinoCalendarioClassifiche
Sassuolo
18:00
Inter
Aggiorna

REGGIO EMILIA - Conquistato l'accesso alle semifinali di Coppa Italia, l'Inter sposta nuovamente il focus sulla Serie A per rafforzare il proprio primato solitario nella delicata trasferta contro il Sassuolo. La capolista, reduce da prove di grande concretezza, affronta una delle rivelazioni del torneo nella gara valida per la 24ª giornata di campionato. Se i nerazzurri cercano conferme per la fuga Scudetto, la squadra di Grosso punta a blindare la salvezza a Reggio Emilia, con l'ambizione dichiarata di scalare posizioni e stabilizzarsi definitivamente nella parte sinistra della classifica.

17:19

Le statistiche stagionali

Ecco gli Opta Facs di Sassuolo-Inter:

17:07

Inter-Chivu, accordo per il rinnovo

Il tecnico ha conquistato Marotta, il futuro è ancora nerazzurro: "È il tecnico di una delle squadre più importanti al mondo". QUI I DETTAGLI SULLA TRATTATIVA.

16:52

Le formazioni ufficiali

Grosso e Chivu hanno consegnato le distinte: questi i 22 in campo per Sassuolo-Inter.

16:45

Kamate, primo 'frutto' dell'U23

Dal legame con Chivu all'esordio in Coppa Italia contro il Torino, in cui si è distinto con un assist e non solo: chi è la 'nuova arma' dell'Inter.

16:30

Le probabili

Ecco i possibili 22 protagonisti di Sassuolo-Inter e dove vedere il match in tv e streaming: TUTTI I DETTAGLI.

Mapei Stadium, Reggio Emilia

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS