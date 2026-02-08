Sassuolo-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni

REGGIO EMILIA - Conquistato l'accesso alle semifinali di Coppa Italia, l'Inter sposta nuovamente il focus sulla Serie A per rafforzare il proprio primato solitario nella delicata trasferta contro il Sassuolo. La capolista, reduce da prove di grande concretezza, affronta una delle rivelazioni del torneo nella gara valida per la 24ª giornata di campionato. Se i nerazzurri cercano conferme per la fuga Scudetto, la squadra di Grosso punta a blindare la salvezza a Reggio Emilia, con l'ambizione dichiarata di scalare posizioni e stabilizzarsi definitivamente nella parte sinistra della classifica.

Mapei Stadium, Reggio Emilia