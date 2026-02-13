Pisa-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

PISA - La 25ª giornata del campionato di Serie A si apre con l’anticipo in programma alle ore 20.45 alla Cetilar Arena tra Pisa e Milan. È una sfida quasi da testa-coda, con i rossoneri principali rivali dell’Inter nella corsa al titolo e i toscani invischiati nella lotta per non retrocedere. La formazione di Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta all'esordio contro la neopromossa Cremonese al Meazza (1-2), ha messo insieme una incredibile striscia di 22 risultati utili consecutivi: 14 successi e 8 pareggi per un totale di 50 punti, otto in meno rispetto alla capolista. Il Diavolo ha però una gara in meno: nell’ultimo turno, infatti, ha riposato e recupererà il match casalingo contro il Como mercoledì 18 febbraio alle 20.45. I toscani, invece, hanno racimolato fin qui appena 15 punti e occupano l’ultimo posto in classifica insieme al Verona. Al momento i nerazzurri hanno vinto una sola volta (1-0 in casa contro la Cremonese firmato Idrissa Touré) e hanno bisogno di una svolta per tentare di raggiungere la salvezza. L’esonero di Alberto Gilardino ha portato sulla panchina dei toscani l’ex centrocampista svedese Oscar Hiljemark che al debutto non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 al Bentegodi nello scontro diretto contro gli scaligeri, unica formazione ad aver fatto peggio del Pisa per quanto riguarda gol fatti e subiti: 19 quelli messi a referto dai toscani contro i 18 dei gialloblù e 40 quelli incassati, uno in meno rispetto ai veneti. All'andata a San Siro, 24 ottobre, finì 2-2, con gli ospiti che sfiorarono l'impresa ma vennero raggiunti al 93' da Athekame.