Pisa-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

PISA - La 25ª giornata del campionato di Serie A si apre con l’anticipo in programma alle ore 20.45 alla Cetilar Arena tra Pisa e Milan. È una sfida quasi da testa-coda, con i rossoneri principali rivali dell’Inter nella corsa al titolo e i toscani invischiati nella lotta per non retrocedere. La formazione di Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta all'esordio contro la neopromossa Cremonese al Meazza (1-2), ha messo insieme una incredibile striscia di 22 risultati utili consecutivi: 14 successi e 8 pareggi per un totale di 50 punti, otto in meno rispetto alla capolista. Il Diavolo ha però una gara in meno: nell’ultimo turno, infatti, ha riposato e recupererà il match casalingo contro il Como mercoledì 18 febbraio alle 20.45. I toscani, invece, hanno racimolato fin qui appena 15 punti e occupano l’ultimo posto in classifica insieme al Verona. Al momento i nerazzurri hanno vinto una sola volta (1-0 in casa contro la Cremonese firmato Idrissa Touré) e hanno bisogno di una svolta per tentare di raggiungere la salvezza. L’esonero di Alberto Gilardino ha portato sulla panchina dei toscani l’ex centrocampista svedese Oscar Hiljemark che al debutto non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 al Bentegodi nello scontro diretto contro gli scaligeri, unica formazione ad aver fatto peggio del Pisa per quanto riguarda gol fatti e subiti: 19 quelli messi a referto dai toscani contro i 18 dei gialloblù e 40 quelli incassati, uno in meno rispetto ai veneti. All'andata a San Siro, 24 ottobre, finì 2-2, con gli ospiti che sfiorarono l'impresa ma vennero raggiunti al 93' da Athekame.
SEGUI PISA-MILAN IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
Pisa-Milan: diretta tv e streaming
Pisa-Milan, anticipo della 25ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 alla Cetilar Arena di Pisa e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.
Le probabili formazioni di Pisa-Milan
PISA (3-4-1-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Tramoni; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.
A disposizione: Nicolas, Guizzo, Bozhinov, Leris, Hojholt, Meister, Cuadrado, Akinsanmiro, Iling-Junior, Stengs, Coppola, Piccinini, Stojilkovic, Lorran.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Estupinan, Odogu, Jashari, Ricci, Füllkrug, Leao, Pulisic.
ARBITRO: Fabbri di Verona. ASSISTENTI: Imperiale-Passeri. IV UFFICIALE: Piccinini. VAR: Aureliano. ASS. VAR: Serra.