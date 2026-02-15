Moviola Inter-Juve, il VAR falsa ancora: rigore su McKennie sull'1-1 e fallo su Openda sul 3-2!

L'Inter esulta, l'Italia del calcio fa una figuraccia mondiale. Come dichiarato da Damien Comolli e Giorgio Chiellini nel post derby d'Italia, non ci sono le condizioni per parlare di sport dietro il 3-2 dei nerazzurri, che al 42' hanno festeggiato l'espulsione di Kalulu provocata dalla simulazione di Bastoni, anch'egli già ammonito e vero destinatario del rosso che ha stravolto le sorti di un match che la formazione di Spalletti ha comunque onorato fino alla fine. Immagini che avvelenano i 3 punti spesi dall'Inter nella corsa scudetto, con il difensore della Nazionale che gonfia orgogliosamente il petto per essere riuscito a barare davanti gli occhi del mondo. E mentre la classifica fa i conti con le disastrose conseguenze del caos arbitrale, Chivu si propone come unico testimone di "tocco leggero" da parte di Kalulu: talmente leggero da far letteralmente decollare Bastoni. Ma non finisce qui. La Juve ha lottato e trovato la rete del 2-2 nonostante l'inferiorità numerica, ma altri inquietanti episodi hanno indirizzato il finale verso quel 3-2 che ha reso tanto felice il pubblico di San Siro.