Var e Avar di Inter-Juve, ecco chi arbitra davvero! Vi ricordate Bremer-Atalanta? Ecco, c’è di nuovo

Con un comunicato da parte dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la 25ªa giornata del campionato di Serie A. La Juventus di Luciano Spalletti affronterà l'Inter a San Siro. Una gara molto sentita vista la rivalità tra le due squadra e importante per i bianconeri che vogliono continuare a tenersi stretto il quarto posto. Sarà Federico La Penna, della sezione di Roma, a dirigere la il derby d'Italia. Il match si giocherà sabato 14 febbraio con calcio d’inizio fissato alle 20.45. A completare la squadra arbitrale ci saranno Meli e Alassio nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo designato è Doveri, chiamato a gestire le panchine. A far storcere il naso, però, è la scelta degli arbitri al Var perché con Chiffi c'è anche Abisso nel ruolo di AVAR e il precedente recente non è proprio rassicurante.
La Penna, i precedenti con Juve e Inter
Quella in programma sarà la dodicesima direzione in Serie A di Federico La Penna con la Juventus protagonista. Il bilancio sorride ai bianconeri, che nelle undici gare precedenti hanno raccolto sette successi, due pareggi e due sconfitte. Numeri complessivamente positivi, dunque, per la squadra torinese sotto la sua gestione. Anche l’Inter ha incrociato l’arbitro laziale in undici occasioni. In questo caso il rendimento è ancora più favorevole ai nerazzurri, capaci di ottenere nove vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, arrivata però in Coppa Italia. Statistiche che raccontano di un trend incoraggiante per entrambe le big. La Penna, nel corso degli anni, ha quindi arbitrato più volte sfide delicate per entrambe le formazioni.
Gli episodi più discussi con la Juventus
Non sono mancati, tuttavia, episodi che hanno fatto discutere in occasione delle gare della Juventus dirette da La Penna. Il primo ko stagionale del 2020/21 è arrivato il 22 dicembre 2020 contro la Fiorentina, in un match rimasto al centro delle polemiche. All’Allianz Stadium è finita 0-3 per i viola, a segno con Vlahovic, l’autorete di Alex Sandro e il gol dell’ex Caceres. In quella serata i bianconeri hanno protestato per due rigori non concessi e per una gestione disciplinare ritenuta poco uniforme. Cuadrado è stato espulso, mentre a Borja Valero non è stato mostrato il cartellino rosso in un episodio giudicato simile. Pavel Nedved ha lasciato la tribuna visibilmente contrariato per le decisioni arbitrali. Nel post gara Andrea Pirlo ha riconosciuto la correttezza dell’espulsione del colombiano, pur sottolineando altri episodi dubbi e non sanzionati.
Le discussioni non si fermano al 2020. Già nel 2018 La Penna ha annullato una rete alla Juventus contro la Spal. Il gol è nato da un’autorete di Gomis, ma l’arbitro ha ravvisato un’irregolarità nella posizione di Mandzukic al momento del rinvio iniziale dell’azione. Una scelta che ha suscitato perplessità, considerando che l’attaccante croato non è intervenuto sul pallone e si è trovato a diversi metri dal diretto avversario Felipe, destinatario del passaggio del portiere. Anche quell’episodio ha alimentato le proteste dell’ambiente bianconero.
Abisso come Avar e quel rigore in Atalanta-Juve
Vi ricordate il tocco di mano di Bremer in Atalanta-Juve di Coppa Italia? Ebbene sì, Rocchi ha deciso di mandare ancora Abisso in una partita con i bianconeri e non una sfida qualsiasi ma quella contro i rivali dell'Inter. Dunque non sono bastate le polemiche di quanto successo una settimana fa alla New Balance Arena di Bergamo con quel rigore da Videocalcio, inventato proprio guardando il fermo immagine. Fabbri ha scelto correttamente in campo, ovvero far proseguire l'azione, ma poi da Lissone c'è stata la chiamata all'OFR e poi la scelta di assegnare il rigore del vantaggio ai nerazzurri. Un episodio che è stato definito l'anti calcio da diversi ex arbitri nelle varie analisi fatte nei giorni successivi. Insomma, se si volevano evitare polemiche, o quantomeno limitarle, di certo non è stata la scelta migliore per una partita così importante e visti i precedenti recenti.
I precedenti con Chiffi al Var
Daniele Chiffi al VAR ha incrociato per ben 17 volte Inter e Juventus. Con i nerazzurri il bilancio parla di 15 vittorie e appena 2 sconfitte, mentre con i bianconeri si contano 10 successi, alcuni pareggi e due ko contro Lazio (2023/24) e Milan (2022/23). Numeri che fotografano precedenti significativi per entrambe le squadre. Quando invece ha arbitrato in campo, l’episodio più discusso resta Fiorentina-Juventus del maggio 2022. In quell’occasione, al Franchi, Chiffi non ravvisò irregolarità in un contatto ai danni di Chiellini, alla sua ultima gara in maglia bianconera. Poco dopo arrivò il gol decisivo di Duncan, tra le proteste juventine.
Venticinquesima giornata Serie A, gli arbitri
Queste tutte le designazioni arbitrarli del 25° turno di campionato:
PISA-MILAN Venerdì 13/02 h.20.45
FABBRI
IMPERIALE – PASSERI
IV: PICCININI
VAR: AURELIANO
AVAR: SERRA
COMO-FIORENTINA Sabato 14/02 h. 15.00
MARCHETTI
BACCINI – POLITI
IV: DI MARCO
VAR: MARESCA
AVAR: GIUA
LAZIO-ATALANTA Sabato 14/02 h. 18.00
SACCHI J.L.
PERROTTI – LAUDATO
IV: DI BELLO
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
INTER-JUVENTUS Sabato 14/02 h. 20.45
LA PENNA
MELI – ALASSIO
IV: DOVERI
VAR: CHIFFI
AVAR: ABISSO
UDINESE-SASSUOLO Domenica 15/02 h. 12.30
FERRIERI CAPUTI
PRETI – TRINCHIERI
IV: MANGANIELLO
VAR: MAGGIONI
AVAR: CHIFFI
CREMONESE-GENOA Domenica 15/02 h. 15.00
SOZZA
VECCHI – MASTRODONATO
IV: RAPUANO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GARIGLI
PARMA-H. VERONA Domenica 15/02 h. 15.00
PAIRETTO
BAHRI – EL FILALI
IV: MARINELLI
VAR: PATERNA
AVAR: MARESCA
TORINO-BOLOGNA Domenica 15/02 h. 18.00
FOURNEAU
COLAROSSI – YOSHIKAWA
IV: MUCERA
VAR: NASCA
AVAR: MARIANI
NAPOLI-ROMA Domenica 15/02 h. 20.45
COLOMBO
ZINGARELLI – BERCIGLI
IV: MARCENARO
VAR: ABISSO
AVAR: AURELIANO
CAGLIARI-LECCE Lunedì 16/02 h. 20.45
FELICIANI
LO CICERO – MOKHTAR
IV: BONACINA
VAR: CAMPLONE
AVAR: GUIDA
