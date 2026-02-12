Var e Avar di Inter-Juve, ecco chi arbitra davvero! Vi ricordate Bremer-Atalanta? Ecco, c’è di nuovo

Con un comunicato da parte dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la 25ªa giornata del campionato di Serie A. La Juventus di Luciano Spalletti affronterà l' Inter a San Siro . Una gara molto sentita vista la rivalità tra le due squadra e importante per i bianconeri che vogliono continuare a tenersi stretto il quarto posto. Sarà Federico La Penna , della sezione di Roma, a dirigere la il derby d'Italia. Il match si giocherà sabato 14 febbraio con calcio d’inizio fissato alle 20.45. A completare la squadra arbitrale ci saranno Meli e Alassio nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo designato è Doveri , chiamato a gestire le panchine. A far storcere il naso, però, è la scelta degli arbitri al Var perché con Chiffi c'è anche Abisso nel ruolo di AVAR e il precedente recente non è proprio rassicurante.

La Penna, i precedenti con Juve e Inter

Quella in programma sarà la dodicesima direzione in Serie A di Federico La Penna con la Juventus protagonista. Il bilancio sorride ai bianconeri, che nelle undici gare precedenti hanno raccolto sette successi, due pareggi e due sconfitte. Numeri complessivamente positivi, dunque, per la squadra torinese sotto la sua gestione. Anche l’Inter ha incrociato l’arbitro laziale in undici occasioni. In questo caso il rendimento è ancora più favorevole ai nerazzurri, capaci di ottenere nove vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, arrivata però in Coppa Italia. Statistiche che raccontano di un trend incoraggiante per entrambe le big. La Penna, nel corso degli anni, ha quindi arbitrato più volte sfide delicate per entrambe le formazioni.

Gli episodi più discussi con la Juventus

Non sono mancati, tuttavia, episodi che hanno fatto discutere in occasione delle gare della Juventus dirette da La Penna. Il primo ko stagionale del 2020/21 è arrivato il 22 dicembre 2020 contro la Fiorentina, in un match rimasto al centro delle polemiche. All’Allianz Stadium è finita 0-3 per i viola, a segno con Vlahovic, l’autorete di Alex Sandro e il gol dell’ex Caceres. In quella serata i bianconeri hanno protestato per due rigori non concessi e per una gestione disciplinare ritenuta poco uniforme. Cuadrado è stato espulso, mentre a Borja Valero non è stato mostrato il cartellino rosso in un episodio giudicato simile. Pavel Nedved ha lasciato la tribuna visibilmente contrariato per le decisioni arbitrali. Nel post gara Andrea Pirlo ha riconosciuto la correttezza dell’espulsione del colombiano, pur sottolineando altri episodi dubbi e non sanzionati.

Le discussioni non si fermano al 2020. Già nel 2018 La Penna ha annullato una rete alla Juventus contro la Spal. Il gol è nato da un’autorete di Gomis, ma l’arbitro ha ravvisato un’irregolarità nella posizione di Mandzukic al momento del rinvio iniziale dell’azione. Una scelta che ha suscitato perplessità, considerando che l’attaccante croato non è intervenuto sul pallone e si è trovato a diversi metri dal diretto avversario Felipe, destinatario del passaggio del portiere. Anche quell’episodio ha alimentato le proteste dell’ambiente bianconero.