Roma-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

ROMA - Reduce dal 2-2 del Maradona contro il Napoli, alle ore 20.45, allo stadio Olimpico, la Roma ospita la Cremonese nel 26° turno del campionato di Serie A. I giallorossi, trascinati dal nuovo arrivo Malen, già autore di cinque reti in altrettantre gare, sono in piena lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League. I capitolini di Gian Piero Gasperini vogliono i tre punti per approfittare della sconfitta della Juve che ha permesso al Como, ora a quota 45, di rifarsi sotto. I grigiorossi di Davide Nicola, invece, dopo una partenza incredibile, si sono sciolti come neve al sole e non vincono da oltre due mesi: l'ultimo successo risale al 7 dicembre, quando le reti di Bonazzoli e Sanabria stesero il Lecce allo Zini. Quattro punti nelle ultime 11 giornate, una crisi nera per i lombardi che ora rischiano grosso: il margine sulle rivali si è assottigliato e ogni passo falso può compromettere quanto di buono fatto nella prima parte di stagione.
Roma-Cremonese: diretta tv e streaming
Roma-Cremonese, gara valida per la 26ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).
Le probabili formazioni di Roma-Cremonese
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Tsimikas; Pellegrini, Zaragoza; Malen. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Ghilardi, Wesley, Ziolkowski, Angelino, Pisilli, El Eynaoui, Venturino, Vaz.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Luperto, Bianchetti; Barbieri, Thorsby, Payero, Vandeputte, Zerbin; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.
A disposizione: Silvestri, Nava, Folino, Faye, Pavesi, Ceccherini, Bondo, Grassi, Maleh, Pezzella, Djuric, Sanabria.
ARBITRO: Di Bello di Brindisi. ASSISTENTI: Bahri-Ceolin. IV UFFICIALE: Sacchi. VAR: Nasca. ASS. VAR: Meraviglia.
