Roma-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

ROMA - Reduce dal 2-2 del Maradona contro il Napoli, alle ore 20.45, allo stadio Olimpico, la Roma ospita la Cremonese nel 26° turno del campionato di Serie A. I giallorossi, trascinati dal nuovo arrivo Malen, già autore di cinque reti in altrettantre gare, sono in piena lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League. I capitolini di Gian Piero Gasperini vogliono i tre punti per approfittare della sconfitta della Juve che ha permesso al Como, ora a quota 45, di rifarsi sotto. I grigiorossi di Davide Nicola, invece, dopo una partenza incredibile, si sono sciolti come neve al sole e non vincono da oltre due mesi: l'ultimo successo risale al 7 dicembre, quando le reti di Bonazzoli e Sanabria stesero il Lecce allo Zini. Quattro punti nelle ultime 11 giornate, una crisi nera per i lombardi che ora rischiano grosso: il margine sulle rivali si è assottigliato e ogni passo falso può compromettere quanto di buono fatto nella prima parte di stagione.