Juve, il caro prezzo di tre anni senza buoni acquisti

Dalla Juve di Ronaldo che partiva da 1-0, alla Juve di Di Gregorio che parte da 0-1. Così si può cadere in basso quando non si azzecca un acquisto per tre stagioni consecutive. E no, non è sempre colpa di Di Gregorio se la Juve regala sistematicamente un gol agli avversari, spesso proprio con il loro primo tiro in porta (è successo 13 volte su 25 in campionato, dato inquietante), ma è indubbio che, nelle ultime partite, si è evidenziato un problema anche in porta. Solo uno dei problemi, perché - purtroppo per la Juve - ce ne sono tanti e in molti ruoli. E c’è una sola ragione: tre campagne acquisti estive e tre invernali completamente sbagliate, nelle quali sono stati aggiunti alla rosa giocatori mediocri o, nella migliore delle ipotesi, normali.

Kalulu e Thuram eccezioni

Infatti, con qualche rara e insufficiente eccezione, tipo Kalulu e Thuram, nessuno dei giocatori atterrati alla Juventus dall’estate 2023 a oggi, è all’altezza di giocare titolare in una squadra che aspira a vincere lo scudetto. Ci sono le categorie e non si sgarra. Oltretutto, ultimamente, le aspettative del popolo bianconero sono passate dall’occupare senza patemi le prime tre posizioni della classifica al semplice evitare figure meschine come quella di ieri. Negli ultimi dodici mesi, con tre allenatori diversi, ma sostanzialmente con la stessa squadra, la Juventus ha rimediato almeno quattro umiliazioni sportive di portata storica, un numero che non si ottiene nemmeno sommando quelle subite nei venticinque anni precedenti.

Juve, le umiliazioni

Nello specifico: il 4-0 beccato in casa dal’Atalanta; l’eliminazione dalla Coppa Italia da parte della Primavera dell’Empoli, patita sempre in casa; il 5-2 con cui il City ha schiaffeggiato la squadra di Tudor al Mondiale per club negli Usa e il 5-2 incassato dal Galatasaray martedì scorso. Non è ił caso di aggiungere la sconfitta di ieri pomeriggio contro il Como, se non altro per le più sobrie proporzioni del punteggio, ma la mancanza di carattere e spirito con cui è stata affrontata una partita così decisiva per la stagione, spinge a inserirla tra le peggiori prestazioni che i giocatori della Juve hanno fornito nelle ultime cinque, sgangherate, stagioni (e un esame di coscienza ci starebbe bene).