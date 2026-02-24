Open Var, contatto Hojlund-Hien e gol annullato al Napoli: “Errore di campo”. Sulla rete di Troilo...

Gol annullato a Gutierrez: "Errore di campo"

Più complessa, invece, l'analisi dell'altro episodio che ha fatto discutere in questa partita. Gutierrez aveva infatti segnato su assist di Hojlund, ma arbitro, assistente e VAR hanno valutato falloso un contatto tra l'attaccante e Hien. Il VAR commenta: "C'è la mano che se lo trascina. L'avevo vista anche in diretta". Dino Tommasi ha quindi chiarito: "In verità a vedere le immagini, è chiaro che c'è questo corpo a corpo. Hien che cerca il contatto con Hojlund, che gli ruba il tempo calcisticamente, gli ruba proprio il tempo, è poca roba per considerarlo falloso. Hien che cerca il contatto con Hojlund, sì, qualcosa fa anche Hojlund, ma è troppo poco per definirne una punibilità. Come nel caso precedente, era corretto il play on di campo. Chiffi dice subito aspetto è fallo, avallato anche dall'assistente Cecconi. Poi nella revisione concordano e la chiudono così. Questo è un errore di campo e ripeto la centralità dell'arbitro è importante per tenere una soglia equilibrata e dobbiamo decidere correttamente sul terreno di gioco. La Sala Var ha avallato la scelta di Chiffi, vede una trattenuta, ma ripeto, per noi è molto più importante in questo caso la decisione di campo. Perché una decisione di campo corretta probabilmente avrebbe evitato qualunque tipo di problematica. Comunque sì, concordano, ma la centralità dell'arbitro è importante per le decisioni congrue in campo e con un equilibrio tecnico e disciplinare. Poi Chiffi in questa gara aveva mantenuto una soglia tecnica anche molto alta, perché ha fischiato davvero poco anche su contrasti importanti. Ha lasciato giocare, ottenendo accettazione in queste due situazioni che abbiamo notato nel primo nel calcio di rigore e in questa ha abbassato tanto la soglia. Due contatti leggeri".