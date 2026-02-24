Rabbia Napoli, De Laurentiis chiama Gravina e Rocchi: stoppati Chiffi e Aureliano!

Possibile stop per Chiffi e Aureliano

Risposte dal Palazzo? Una dovrebbe arrivare con l’esclusione dell’arbitro Chiffi almeno per un paio di giornate, perché l’Aia ha giudicato sbagliata la decisione di non concedere il gol del possibile 2-0 agli azzurri. Con Chiffi dovrebbe essere messo momentaneamente a riposo anche il Var Aureliano, intervenuto per la verifica del rigore concesso al Napoli, quando il protocollo non lo prevede. Oltre agli errori dei direttori gara, non va però trascurato il rendimento modesto del Napoli, soprattutto nel 2026. In 13 partite giocate, infatti, la squadra di Conte ha ottenuto solo 4 vittorie, con 4 sconfitte e 5 pareggi (1,3 media punti) e se il campionato fosse cominciato a gennaio, sarebbe sesto in classifica con 16 punti, dietro a Inter, Atalanta, Milan, Como e Roma. Quindi, fuori dalla zona Champions. Ed è questo il timore maggiore del presidente De Laurentiis, convinto che con il rientro graduale degli infortunati, sarà possibile tenere a distanza di sicurezza (oggi +4) la quinta posizione della Juventus.