Rabbia Napoli, De Laurentiis chiama Gravina e Rocchi: stoppati Chiffi e Aureliano!

NAPOLI - La rabbia non è passata, anzi. Dopo la sfuriata del ds Giovanni Manna nell’immediato postgara di Bergamo, è stato il presidente De Laurentiis a muoversi in prima persona per esprimere il forte disappunto del club azzurro per i gravi errori arbitrali che hanno determinato la sconfitta contro l’Atalanta. A quanto pare, il patron ha chiamato il presidente federale Gabriele Gravina e ha mandato un messaggio anche al designatore Gianluca Rocchi, soprattutto per il clamoroso annullamento del gol dello 0-2 messo a segno da Gutierrez. “Ora basta”, aveva tuonato Manna nella sala stampa della New Balance Arena, perché le sviste a danno della squadra di Conte sono ormai arrivate a quota 6.
Tutti gli episodi che hanno coinvolto il Napoli
L’elenco è circostanziato gara per gara, a cominciare dal match di San Siro contro il Milan (fallo da penalty di Tomori su Hojlund), poi con il Como in campionato (tocco di mano di Diego Carlos dopo rinvio di Butez), con il Verona (rigore per l’Hellas dopo fallo subito da Buongiorno, gol annullato a Hojlund per inesistente fallo di mano), a Torino con la Juve (rigore su Hojlund per fallo di Bremer), con la Fiorentina (mani in area di Comuzzo), con il Como in Coppa Italia (secondo giallo non mostrato a Ramon) e domenica con l’Atalanta (c’è anche il rigore revocato in maniera irrituale). La reazione è stata fortissima, anche da parte di altri tesserati del Napoli. Il primo ad esprimersi è stato il vicepresidente Edo De Laurentiis con una storia in Instagram dal significato eloquente: “Var: ahahahahah! Ci avete rotto il… calcio”. Sempre sui social si è espresso il terzo portiere Nikita Contini: con un tono polemico rimpiange il calcio di quando c’erano “botte e contrasti veri, insulti ed entrate vere. Il calcio di oggi è una pagliacciata, quando invece dovrebbe essere una cosa seria: meglio darsi al ballo”.
Possibile stop per Chiffi e Aureliano
Risposte dal Palazzo? Una dovrebbe arrivare con l’esclusione dell’arbitro Chiffi almeno per un paio di giornate, perché l’Aia ha giudicato sbagliata la decisione di non concedere il gol del possibile 2-0 agli azzurri. Con Chiffi dovrebbe essere messo momentaneamente a riposo anche il Var Aureliano, intervenuto per la verifica del rigore concesso al Napoli, quando il protocollo non lo prevede. Oltre agli errori dei direttori gara, non va però trascurato il rendimento modesto del Napoli, soprattutto nel 2026. In 13 partite giocate, infatti, la squadra di Conte ha ottenuto solo 4 vittorie, con 4 sconfitte e 5 pareggi (1,3 media punti) e se il campionato fosse cominciato a gennaio, sarebbe sesto in classifica con 16 punti, dietro a Inter, Atalanta, Milan, Como e Roma. Quindi, fuori dalla zona Champions. Ed è questo il timore maggiore del presidente De Laurentiis, convinto che con il rientro graduale degli infortunati, sarà possibile tenere a distanza di sicurezza (oggi +4) la quinta posizione della Juventus.
Il ritorno di De Bruyne e le prospettive future
Ieri si è rivisto Kevin De Bruyne, assente ormai da 4 mesi per l’intervento al bicipite femorale dopo il ko dello scorso 25 ottobre dopo il rigore realizzato contro l’Inter. Il campione belga ha rimesso piede sui campi di Castelvolturno per completare il suo percorso di lavoro cominciato ad Anversa. È ancora presto per tornare nella lista dei convocati, ma non è da escludere che possa essere disponibile da metà marzo, magari per giocare nel match contro il Lecce. De Bruyne ora ha fretta di tornare, anche perché ha bisogno di ritrovare il ritmo-partita, così da essere pronto per quando sarà convocato dal Belgio per partecipare ai Mondiali.
NAPOLI - La rabbia non è passata, anzi. Dopo la sfuriata del ds Giovanni Manna nell’immediato postgara di Bergamo, è stato il presidente De Laurentiis a muoversi in prima persona per esprimere il forte disappunto del club azzurro per i gravi errori arbitrali che hanno determinato la sconfitta contro l’Atalanta. A quanto pare, il patron ha chiamato il presidente federale Gabriele Gravina e ha mandato un messaggio anche al designatore Gianluca Rocchi, soprattutto per il clamoroso annullamento del gol dello 0-2 messo a segno da Gutierrez. “Ora basta”, aveva tuonato Manna nella sala stampa della New Balance Arena, perché le sviste a danno della squadra di Conte sono ormai arrivate a quota 6.
Tutti gli episodi che hanno coinvolto il Napoli
L’elenco è circostanziato gara per gara, a cominciare dal match di San Siro contro il Milan (fallo da penalty di Tomori su Hojlund), poi con il Como in campionato (tocco di mano di Diego Carlos dopo rinvio di Butez), con il Verona (rigore per l’Hellas dopo fallo subito da Buongiorno, gol annullato a Hojlund per inesistente fallo di mano), a Torino con la Juve (rigore su Hojlund per fallo di Bremer), con la Fiorentina (mani in area di Comuzzo), con il Como in Coppa Italia (secondo giallo non mostrato a Ramon) e domenica con l’Atalanta (c’è anche il rigore revocato in maniera irrituale). La reazione è stata fortissima, anche da parte di altri tesserati del Napoli. Il primo ad esprimersi è stato il vicepresidente Edo De Laurentiis con una storia in Instagram dal significato eloquente: “Var: ahahahahah! Ci avete rotto il… calcio”. Sempre sui social si è espresso il terzo portiere Nikita Contini: con un tono polemico rimpiange il calcio di quando c’erano “botte e contrasti veri, insulti ed entrate vere. Il calcio di oggi è una pagliacciata, quando invece dovrebbe essere una cosa seria: meglio darsi al ballo”.