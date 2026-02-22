Atalanta-Napoli, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le scelte di Palladino e Conte

13:58

Napoli, McTominay ancora out

Niente da fare per Scott McTominay. Neanche contro l'Atalanta mister Conte avrà a disposizione il centrocampista scozzese. Il fastidio al gluteo non è passato e per forza di cose l'allenatore azzurro non l'ha potuto convocare per la trasferta di Bergamo. Un'assenza importante che, però, non deve abbattere il Napoli. Bisogna fare di necessità virtù provando a stringere i denti per portare a casa un risultato positivo. A meno di cambiamenti dell'ultima ora ci sarà ancora Elmas al fianco di Lobotka.

13:44

Alla New Balance Arena arbitra Chiffi

Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere il match coadiuvato da Dario Cecconi di Empoli e Davide Moro di Schio, quarto ufficiale Luca Zufferli di Udine, al Var andranno Gianluca Aureliano di Bologna e Aleandro Di Paolo di Avezzano. Nel match d'andata (prima gara di Raffaele Palladino alla guida dei bergamaschi dopo l'esonero di Ivan Juric), i partenopei hanno vinto 3-1 grazie alla doppietta di David Neres e Lang, inutile il gol di Gianluca Scamacca nel secondo tempo.

13:30

Atalanta-Napoli: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. Allenatore: Conte.

New Balance Arena (Bergamo)