Atalanta-Napoli, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le scelte di Palladino e Conte

Alla New Balance Arena gli orobici ed i partenopei si affrontano in un match fondamentale per la zona Europa
3 min
Serie Aatalantanapoli
Atalanta
Atalanta
Napoli
Napoli
15:00
Serie A - 22.02.2026
New Balance Arena

TabellinoCalendarioClassifiche
Atalanta
15:00
Napoli
Aggiorna

L'Atalanta per dare continuità alla striscia di risultati utili consecutivi, il Napoli per riscattare il pareggio contro la Roma di Gasperini. Alla New Balance Arena di Bergamo è Palladino contro Conte, con i due tecnici che cercano punti fondamentali in ottica europea. La Dea vuole riscattare la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund di Kovac - terminata 2-0 per i tedeschi -, contro un Napoli decimato a causa dei numerosi infortuni rimediati nel corso di una stagione decisamente fortunata. Il match che prenderà il via alle 15:00 si preannuncia infuocato: buona diretta a tutti!

13:58

Napoli, McTominay ancora out

Niente da fare per Scott McTominay. Neanche contro l'Atalanta mister Conte avrà a disposizione il centrocampista scozzese. Il fastidio al gluteo non è passato e per forza di cose l'allenatore azzurro non l'ha potuto convocare per la trasferta di Bergamo. Un'assenza importante che, però, non deve abbattere il Napoli. Bisogna fare di necessità virtù provando a stringere i denti per portare a casa un risultato positivo. A meno di cambiamenti dell'ultima ora ci sarà ancora Elmas al fianco di Lobotka.

13:44

Alla New Balance Arena arbitra Chiffi

Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere il match coadiuvato da Dario Cecconi di Empoli e Davide Moro di Schio, quarto ufficiale Luca Zufferli di Udine, al Var andranno Gianluca Aureliano di Bologna e Aleandro Di Paolo di Avezzano. Nel match d'andata (prima gara di Raffaele Palladino alla guida dei bergamaschi dopo l'esonero di Ivan Juric), i partenopei hanno vinto 3-1 grazie alla doppietta di David Neres e Lang, inutile il gol di Gianluca Scamacca nel secondo tempo.

13:30

Atalanta-Napoli: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. Allenatore: Conte.

New Balance Arena (Bergamo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

