Como-Lecce: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Il Como ospita il Lecce all'incontro valido per la 27ª giornata di campionato. Un incontro che mette in palio 3 punti chiave per la corsa all'Europa della formazione di Fabregas e per il piano salvezza degli uomini di Di Francesco. Reduci dal successo allo Stadium su una delle dirette concorrenti nella lotta Champions, i Lariani si presentano all'appuntamento con 45 punti che valgono il 6º posto con un ritardo di una lunghezza dalla Juve e 5 dalla Roma, che domenica 1 marzo si affronteranno a loro volta all'Olimpico. Dall'altra parte della classifica, i salentini scendono in campo al Sinigaglia con 24 punti a pari merito con Cremonese e Fiorentina, impegnate rispettivamente contro il Milan allo Zini (01/03) e Udinese al Bluenergy Stadium (02/03). Il calendario del Como mette poi in programma l'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter del 3 marzo e a seguire la trasferta di Cagliari (che venerdì 27 ha pareggiato con il Parma). L'agenda del Lecce prevede invece lo scontro diretto con i grigiorossi in programma domenica 8 e a seguire la gara esterna contro il Napoli.
Como-Lecce: diretta e dove vederla
L'incontro tra le formazioni di Fabregas e Di Francesco è in programma alle ore 15 di sabato febbraio al Sinigaglia di Como. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).
Como-Lecce: le probabili formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Roberto, Lahdo, Moreno, Kuhn, Smolcic, Carlos, Diao.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Perez, Jean, Ndaba, Fofana, Helgason, Gandelman, Sala, Marchwinski, Ndri, Stulic, Sottil.
Arbitro: Fourneau di Roma; Assistenti: Vecchi–Mastrodonato; Quarto ufficiale: Marcenaro; Var: Marini; Ass. Var: Manganiello.