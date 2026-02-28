Como-Lecce: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Il Como ospita il Lecce all'incontro valido per la 27ª giornata di campionato. Un incontro che mette in palio 3 punti chiave per la corsa all'Europa della formazione di Fabregas e per il piano salvezza degli uomini di Di Francesco. Reduci dal successo allo Stadium su una delle dirette concorrenti nella lotta Champions, i Lariani si presentano all'appuntamento con 45 punti che valgono il 6º posto con un ritardo di una lunghezza dalla Juve e 5 dalla Roma, che domenica 1 marzo si affronteranno a loro volta all'Olimpico. Dall'altra parte della classifica, i salentini scendono in campo al Sinigaglia con 24 punti a pari merito con Cremonese e Fiorentina, impegnate rispettivamente contro il Milan allo Zini (01/03) e Udinese al Bluenergy Stadium (02/03). Il calendario del Como mette poi in programma l'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter del 3 marzo e a seguire la trasferta di Cagliari (che venerdì 27 ha pareggiato con il Parma). L'agenda del Lecce prevede invece lo scontro diretto con i grigiorossi in programma domenica 8 e a seguire la gara esterna contro il Napoli.