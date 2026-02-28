Tuttosport.com
Tuttosport.com
Live
Tuttosport.com
Tuttosport.com
Live
Inter-Genoa, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale. Chivu per smaltire il Bodo

I nerazzurri ricevono i rossoblù a San Siro nel match valido per il 27° turno del massimo campionato italiano
3 min
liveblog
Inter
Inter
Genoa
Genoa
20:45
Serie A - 28.02.2026
Stadio Giuseppe Meazza

TabellinoCalendarioClassifiche
Inter
20:45
Genoa
Aggiorna

L'Inter riceve il Genoa a San Siro nel 27° turno di Serie A. I nerazzurri, che vengono dall'eliminazione ai playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt, sono primi nella classifica del campionato italiano con 64 punti (a +10 dal Milan secondo) mentre i rossoblù di De Rossi occupano il 14° posto a quota 27 e hanno battuto 3-0 il Torino in casa nel precedente turno di Serie A. In difesa, al posto dello squalificato Bastoni, Chivu dovrebbe schierare Carlos Augusto, confermando anche Akanji e Bisseck. Il dubbio principale per il tecnico nerazzurro riguarda l'attacco: resta da capire se Bonny riuscirà a ottenere una maglia da titolare o se Chivu punterà ancora su Thuram e Pio Esposito. Dalle formazioni ufficiali alle emozioni della gara fino alle dichiarazioni post partita: segui la sfida tra Inter e Genoa in tempo reale sul nostro sito.

19:26

Dimarco a caccia di record

L'esterno dell'Inter ha fornito almeno un assist in tutti i suoi ultimi cinque match di campionato (ben otto passaggi vincenti nel periodo) e potrebbe diventare il primo calciatore a servire assist in sei presenze di fila in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05).

19:15

Tredici vittorie per Chivu nelle ultime 14 gare di A

La squadra nerazzurra ha ottenuto 64 punti in 26 partite in questo campionato e potrebbe guadagnarne almeno 67 dopo 27 gare stagionali per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2006/07 (73) e il 2023/24 (72). L'Inter ha anche vinto 13 delle ultime 14 partite di campionato (fa eccezione il pareggio per 2-2 contro il Napoli), segnando 36 reti nel periodo (2.6 di media).

19:01

Colombo: "L'Inter è la più forte"

"Contro l'Inter non è un derby personale ma è un'occasione importante per dimostrare il mio valore di fronte ai difensori più forti del campionato. Giocare a San Siro è emozionante, è lo stadio per eccellenza in Italia. Proveremo a dire la nostra contro la squadra, sulla carta, più forte del campionato" ha detto il centravanti del Genoa, a Sky Sport, alla vigilia del match. L'attaccante, cresciuto calcisticamente nel Milan, è in prestito in Liguria ma è sempre di proprietà del club rossonero.

18:55

I convocati del Genoa

Assenti gli infortunati Norton-Cuffy e Otoa. Questa la lista completa: Amorim, Baldanzi, Bijlow, Colombo, Cornet, Doucoure, Ekhator, Ekuban, Ellertsson, Frendrup, Leali, Malinovskyi, Marcandalli, Martin, Masini, Messias, Onana, Ostigard, Sabelli, Siegrist, Sommariva, Vasquez, Vitinha, Zatterstrom.

(San Siro, Milano) 

