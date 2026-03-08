Lecce-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Il lunch match della 28ª giornata di Serie A mette di fronte Lecce e Cremonese. Al Via del Mare in palio punti preziosi in ottica salvezza: entrambe le formazioni, infatti, sono terzultime in classifica a quota 24 come la Fiorentina. I salentini di Eusebio Di Francesco, che avevano preso ritmo con i successi contro Udinese (2-1) e Cagliari (0-2), sono reduci dalle sconfitte contro l'Inter al Meazza (0-2) e tra le mura amiche contro il Como (1-3). I grigiorossi di Davide Nicola, invece, dopo un avvio di stagione ottimo (una sola sconfitta nelle prime nove) hanno tirato il freno a mano raccogliendo appena quattro punti nelle ultime 13 partite. L'ultimo successo dei lombardi, infatti, risale proprio alla gara d'andata contro i giallorossi, oltre tre mesi fa (7 dicembre 2025), quando Bonazzoli e Sanabria firmarono il 2-0 dello Zini.