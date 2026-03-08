Lecce-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Il lunch match della 28ª giornata di Serie A mette di fronte Lecce e Cremonese. Al Via del Mare in palio punti preziosi in ottica salvezza: entrambe le formazioni, infatti, sono terzultime in classifica a quota 24 come la Fiorentina. I salentini di Eusebio Di Francesco, che avevano preso ritmo con i successi contro Udinese (2-1) e Cagliari (0-2), sono reduci dalle sconfitte contro l'Inter al Meazza (0-2) e tra le mura amiche contro il Como (1-3). I grigiorossi di Davide Nicola, invece, dopo un avvio di stagione ottimo (una sola sconfitta nelle prime nove) hanno tirato il freno a mano raccogliendo appena quattro punti nelle ultime 13 partite. L'ultimo successo dei lombardi, infatti, risale proprio alla gara d'andata contro i giallorossi, oltre tre mesi fa (7 dicembre 2025), quando Bonazzoli e Sanabria firmarono il 2-0 dello Zini.
SEGUI LECCE-CREMONESE IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
Lecce-Cremonese: diretta tv e streaming
Lecce-Cremonese, gara valida per la 28ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 12.30 allo stadio Via del Mare di Lecce e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).
Le probabili formazioni di Lecce-Cremonese
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Perez, Jean, Ndaba, Fofana, Helgason, Gandelman, Sala, Marchwinski, Ndri, Stulic, Sottil.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.
A disposizione: Silvestri, Nava, Faye, Ceccherini, Grassi, Maleh, Thorsby, Barbieri, Floriani Mussolini, Djuric, Sanabria, Okereke.
ARBITRO: Sozza di Seregno. ASSISTENTI: Colarossi-C. Rossi. IV UFFICIALE: Pairetto. VAR: Di Paolo. ASS. VAR: Fourneau.