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Como-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Al Sinigaglia scontro Champions tra i lariani di Cesc Fabregas e i giallorossi di Gian Piero Gasperini, appaiati al quarto posto a quota 51
4 min

COMO - Non solo Inter-Atalanta, nel calendario della 29ª giornata di Serie A spicca anche la sfida tra Como e Roma in programma domenica 15 marzo alle ore 18.00. Allo stadio Giuseppe Sinigaglia in palio punti preziosi in ottica Champions: entrambe le formazioni, infatti, sono appaiate a quota 51 al quarto posto in classifica. Momento molto positivo per i lariani, reduci da tre vittorie consecutive in campionato: dopo il 2-0 all'Allianz Stadium contro la Juve e il 3-1 interno contro il Cagliari nell'ultimo turno la formazione di Cesc Fabregas ha espugnato anche la Domus Arena battendo 2-1 il Cagliari. I giallorossi, invece, stanno riscontrando qualche difficoltà: dopo il roboante 3-3 all'Olimpico contro la Juve (i capitolini erano avanti 3-1) la squadra di Gian Piero Gasperini ha perso 2-1 a Marassi contro il Genoa del grande ex Daniele De Rossi, mentre in settimana ha chiuso sull'1-1 l'andata degli ottavi di finale di Europa League al Dall'Ara nel derby italiano contro il Bologna. Oltre ai punti racimolati fin qui, Como e Roma hanno anche lo stesso numero di gol subiti, 21: solo il Milan di Massimiliano Allegri ha fatto meglio avendone incassato uno in meno (20). 

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Como-Roma: diretta tv e streaming

Como-Roma, gara valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 15 marzo alle ore 18 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

 

 

Le probabili formazioni di Como-Roma

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Pisilli, Koné, Wesley; Cristante, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

ARBITRO: Massa di Imperia. ASSISTENTI: Meli-Alassio. IV UFFICIALE: Sozza. VAR: Fabbri. ASS. VAR: Gariglio. 

 

 

 

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