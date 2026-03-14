Como-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

COMO - Non solo Inter-Atalanta, nel calendario della 29ª giornata di Serie A spicca anche la sfida tra Como e Roma in programma domenica 15 marzo alle ore 18.00. Allo stadio Giuseppe Sinigaglia in palio punti preziosi in ottica Champions: entrambe le formazioni, infatti, sono appaiate a quota 51 al quarto posto in classifica. Momento molto positivo per i lariani, reduci da tre vittorie consecutive in campionato: dopo il 2-0 all'Allianz Stadium contro la Juve e il 3-1 interno contro il Cagliari nell'ultimo turno la formazione di Cesc Fabregas ha espugnato anche la Domus Arena battendo 2-1 il Cagliari. I giallorossi, invece, stanno riscontrando qualche difficoltà: dopo il roboante 3-3 all'Olimpico contro la Juve (i capitolini erano avanti 3-1) la squadra di Gian Piero Gasperini ha perso 2-1 a Marassi contro il Genoa del grande ex Daniele De Rossi, mentre in settimana ha chiuso sull'1-1 l'andata degli ottavi di finale di Europa League al Dall'Ara nel derby italiano contro il Bologna. Oltre ai punti racimolati fin qui, Como e Roma hanno anche lo stesso numero di gol subiti, 21: solo il Milan di Massimiliano Allegri ha fatto meglio avendone incassato uno in meno (20).