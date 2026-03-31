San Siro, ombre sulla vendita: tra gli indagati dirigenti e manager di Inter e Milan

Vendita di San Siro , arrivano sviluppi importanti dall'inchiesta coordinata dai pm Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini e Giovanni Polizzi e affidata ai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf di Milano. Ipotizzata infatti la turbativa d'asta e la rivelazione del segreto di ufficio : si tratta di reati contestati non solo agli ex assessori comunali Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e a ex manager e consulenti di Inter e Milan, ma anche a Simona Collarini , ex responsabile del settore Rigenerazione urbana del Comune ed in quel momento responsabile unico del procedimento sullo stadio, e a Fabrizio Grena e Marta Spaini , consulenti rispettivamente di Inter e Milan.

Vendita San Siro, il punto

Sequestri dei cellulari e perquisizioni in corso nella giornata odierna si sono resi necessari a seguito degli sviluppi emersi dall’analisi di chat e email raccolte nella maxi inchiesta sulla gestione urbanistica di Milano, che la scorsa estate aveva portato ad alcuni arresti successivamente annullati dal Tribunale del Riesame e dalla Cassazione. Inoltre Tancredi, Malangone e De Cesaris risultano già essere coinvolti all'interno della stessa indagine sull’urbanistica. Il filone giudiziario relativo allo stadio è stato avviato dopo una serie di esposti presentati in Procura, tra cui quello sottoscritto dall’ex vicesindaco Luigi Corbani e dal promoter musicale Claudio Trotta, tra i fondatori del comitato Sì Meazza.

L'ipotesi al vaglio e gli indagati

L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è che la vendita del Meazza a Inter e Milan, da cui il Comune ha incassato 197 milioni di euro, possa aver favorito interessi privati a discapito di quello pubblico. Il sospetto è che sia stata sfruttata la normativa sugli stadi per sostenere il progetto di sviluppo urbanistico dell’area e, di conseguenza, gli interessi di alcune società costruttrici.