Pisa-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

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Pisa-Torino: diretta tv e streaming

Pisa-Torino, gara valida per la 31ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 alla Cetilar Arena e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Pisa-Torino

PISA (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Loyola, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Meister. Allenatore: Hiljermark.

A disposizione: Semper, Nicolas, Bozhinov, Leris, Hojholt, Cuadrado, Akinsanmiro, Stengs, Coppola, Piccinini, Albiol, Bettazzi, Stojilkovic.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: D'Aversa.

A disposizione: Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Lazaro, Nkounkou, Biraghi, Prati, Ilic, Anjorin, Tameze, Kulenovic, Njie.

ARBITRO: Zufferli di Udine. ASSISTENTI: Vecchi-Laghezza. IV UFFICIALE: Tremolada. VAR: Di Bello. ASS. VAR: Giua.

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