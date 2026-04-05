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Pisa-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Nel giorno di Pasqua i granata di Roberto D'Aversa fanno visita ai toscani di Oscar Hiljemark
4 min

PISA - Domenica di Pasqua e Serie A. Alle ore 18, il Torino fa visita al Pisa alla Cetilar Arena nel match valevole per la 31ª giornata di campionato. Prima della sosta i granata di Roberto D'Aversa sono caduti al Meazza contro il Milan (3-2), pertanto vanno a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, anche se il margine sulle rivali rimane importante. È invece quasi una sfida da ultima spiaggia per i toscani di Oscar Hiljemark: ultimi in classifica insieme al Verona, sconfitto al Bentegodi nello scontro salvezza contro la Fiorentina (decisiva la rete di Fagioli), i nerazzurri non possono più permettersi passi falsi. 

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Pisa-Torino: diretta tv e streaming

Pisa-Torino, gara valida per la 31ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 alla Cetilar Arena e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

 

 

Le probabili formazioni di Pisa-Torino

PISA (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Loyola, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Meister. Allenatore: Hiljermark. 

A disposizione: Semper, Nicolas, Bozhinov, Leris, Hojholt, Cuadrado, Akinsanmiro, Stengs, Coppola, Piccinini, Albiol, Bettazzi, Stojilkovic. 

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: D'Aversa. 

A disposizione: Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Lazaro, Nkounkou, Biraghi, Prati, Ilic, Anjorin, Tameze, Kulenovic, Njie. 

ARBITRO: Zufferli di Udine. ASSISTENTI: Vecchi-Laghezza. IV UFFICIALE: Tremolada. VAR: Di Bello. ASS. VAR: Giua. 

Pisa-Torino: scopri tutte le quote

 

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