Milan-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

MILANO - Nove giorni, due partite, sei punti da conquistare e un nuovo sistema di gioco per farlo. A prescindere da quello che il campionato racconterà in questo weekend con Como-Inter e Atalanta-Juventus. Il Milan stasera all’ora dell’aperitivo in un San Siro vicino al sold-out (74mila spettatori), ospiterà l’Udinese, mentre domenica prossima sarà di scena nella fu fatale Verona. È evidente che, classifica alla mano, la squadra di Massimiliano Allegri, scivolata al terzo posto dopo il ko a Pasquetta in quel di Napoli, sia chiamata a reagire. Subito. La partita con l’Udinese, così come quella successiva con il Verona, rappresentano due veri e propri match-point per mettere un margine di sicurezza su quello che da agosto viene ripetuto settimanalmente come obiettivo primario della stagione: la qualificazione alla prossima Champions League. E per farlo il tecnico ha scelto di puntare sul 4-3-3, un sistema invocato da molti dopo le difficoltà offensive palesate nelle ultime settimane e i lunghi digiuni del gol dei propri attaccanti.