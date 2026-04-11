Milan-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

MILANO - Nove giorni, due partite, sei punti da conquistare e un nuovo sistema di gioco per farlo. A prescindere da quello che il campionato racconterà in questo weekend con Como-Inter e Atalanta-Juventus. Il Milan stasera all’ora dell’aperitivo in un San Siro vicino al sold-out (74mila spettatori), ospiterà l’Udinese, mentre domenica prossima sarà di scena nella fu fatale Verona. È evidente che, classifica alla mano, la squadra di Massimiliano Allegri, scivolata al terzo posto dopo il ko a Pasquetta in quel di Napoli, sia chiamata a reagire. Subito. La partita con l’Udinese, così come quella successiva con il Verona, rappresentano due veri e propri match-point per mettere un margine di sicurezza su quello che da agosto viene ripetuto settimanalmente come obiettivo primario della stagione: la qualificazione alla prossima Champions League. E per farlo il tecnico ha scelto di puntare sul 4-3-3, un sistema invocato da molti dopo le difficoltà offensive palesate nelle ultime settimane e i lunghi digiuni del gol dei propri attaccanti.
Milan-Udinese quote e consigli sulle puntate
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Milan-Udinese, gara valida per la 34ª giornata di Serie A e in programma oggi alle 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano e sarà visibile su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito
Le probabili formazioni di Milan-Udinese
MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri
A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Tomori, Gabbia, Estupinan, Nkunku, Loftus-Cheek, Jashari, Fofana, Gimenez, Fullkrug. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Saelemaekers
VERONA (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo; Davis. Allenatore: Runjaic
A disposizione: Sava, Padelli, Mlacic, Bertola, Arizala, Miller, Ekkelenkamp, Camara, Zarraga, Gueye, Bayo, Buksa. Indisponibili: Nunziante, Zanoli, Zemura. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ehizibue, Kabasele, Karlstrom, Kamara
Arbitro: Marchetti (Ostia Lido). Assistenti: Imperiale e Fontemurato. IV uomo: Mucera. Var: Maggoni. Avar: Abisso