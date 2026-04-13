Pagelle Como-Inter: Bastoni a Zenica, Barella sempre a giri alti, Diao si spegne in fretta

L'Inter vince a Como in rimonta per 4-3 e mette le mani sullo scudetto. All'iniziale doppio vantaggio casalingo targato Valle e Nico Paz, rispondono le doppiette di Thuram e Dumfries. Inutile, nel finale, il rigore di Da Cunha. Sette gol, tante emozioni e punti che sanno di tricolore pe ri nerazzurri, mentre i lariani subiscono il sorpasso della Juventus che si prende il quarto posto.
Le pagelle del Como
Butez 5.5 Flirta col palo sul colpo di testa di Dumfries e poi dà una lezione di classe quando innesca Paz sul raddoppio. Sul 2-2 si trova nella terra di nessuno: d’accordo l’errore di Kempf, ma lui l’aveva chiamata quella palla?
Van der Brempt 4.5 Sul primo gol di Thuram è una statua di sale. C’è lui pure sul tris di Dumfries. Smolcic (22' st) 5.5 Va a fondo.
Diego Carlos 6 Non è al meglio ed esce a fine primo tempo.Ramon (1' st) 6 Centra la traversa sul gong.
Kempf 4.5 Sul 2-2 fa la classica frittatona.
Diao 6 Da applausi il velo che manda in tilt la difesa nerazzurra sul primo gol. Nella ripresa però si eclissa. Morata (35' st) ng
Sergi Roberto 6.5 In mezzo gioca un tempo con il piglio del professore e dà pure il via all’azione del vantaggio. Da Cunha (1' st) 6 Segna il rigore.
Perrone 5.5 Fa densità a centrocampo e farebbe pure gol se non centrasse Douvikas sul tiro a botta sicura... Si sgonfia alla distanza.
Valle 5.5 Si avventa con il piglio del centravanti sul tap-in che regala l’1-0 al Como (primo gol in campionato per lui), serviva però altrettanta reattività nel contrastare Barella sul cross che porta alla rete di Thuram e lo stesso può dirsi sulla torre di Akanji in occasione del quarto gol interi- sta. Moreno (35' st) ng
Nico Paz 7.5 È un folletto imprendibile per gli interisti, come dimostrano il gol che segna e quello che propizia. Nel finale si procura pure il rigore. Baturina 5.5 Va avanti a corrente alternata.
Douvikas 5.5 Lavora tanto, ma non tira mai.
All. Fabregas 6.5 Da Grande Bellezza a Nightmare con la sua squadra il filo è davvero sottilissimo. Però che divertimento!
Le pagelle dell'Inter
Sommer 6 Manca di reattività sul raddoppio di Paz, poi si riscatta su una punizione veleno- sa dell’argentino.
Akanji 7 Un blocco sapiente spalanca la porta a Dumfries sull’azione del 3-2 e poi regala l’assist a Super Denzel.
Acerbi 6 L’uscita tardiva sul raddoppio di Paz è l’unica sbavatura della sua partita.
Bastoni 5 Sembra quello di Zenica ma per fortuna lascia il campo perché sostituito e non per un’espulsione. Carlos Augusto (1' st) 6 Con lui l’Inter ritrova solidità.
Dumfries 8 Se il Como non trova il gol nella tripla occasione che crea al 32' del primo tempo è perché lui fa una diagonale perfetta. Mette il punto esclamativo alla sua serata segnando con piglio gladiatorio una doppietta nella ripresa.
Barella 7.5 Pure nelle difficoltà è il motore dell’Inter come prova anche il cross per Thuram che permette ai nerazzurri di accorciare le distanze. Il secondo assist diventa tale per l’errore di Brempt, ma lui la giocata l’ha pur fatta. Esce per un crampo al polpaccio. Mkhitaryan (32' st) ng
Calhanoglu 7 Fa tanta legna nel primo tempo e nella ripresa lievita, mettendo sulla testa di Dumfries il pallone del 3-2 e battendo pure la punizione del poker...
Zielinski 5.5 Dalla sua parte arrivano tutti i pericoli, esce dopo l’ammonizione. Sucic (11' st) 6 Attento.
Dimarco 5 Sul primo gol si fa attirare fuori zona da Diao, sul secondo è semplicemente latitante. Luis Henrique (11' st) 6 Causa l’ammonizione di Calhanoglu ma poi impegna Butez.
Esposito 5 Mal servito e mai in partita. Bonny (11' st) 5.5 Combina poco.
Thuram 7.5 Fino alla doppietta (il pallottoliere è arrivato a 15 gol stagionali) non ne aveva azzeccata una, perdendo anche una montagna di palloni: è il calcio, baby...
All. Chivu 7.5 Supera anche la seduta dal dentista catalano: lo scudetto ormai è a un passo.