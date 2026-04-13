Pagelle Como-Inter: Bastoni a Zenica, Barella sempre a giri alti, Diao si spegne in fretta

L'Inter vince a Como in rimonta per 4-3 e mette le mani sullo scudetto. All'iniziale doppio vantaggio casalingo targato Valle e Nico Paz, rispondono le doppiette di Thuram e Dumfries. Inutile, nel finale, il rigore di Da Cunha. Sette gol, tante emozioni e punti che sanno di tricolore pe ri nerazzurri, mentre i lariani subiscono il sorpasso della Juventus che si prende il quarto posto.