Malagò presidente Figc, la Serie A presenta il candidato: solo Lotito e il Verona contrari

E' iniziata l'assemblea della Lega Serie A nella sede di via Rosellini, la prima dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali di calcio per la terza volta e le conseguenti dimissioni del presidente della Figc Gabriele Gravina . All'ordine del giorno c'è l'appoggio della Serie A a Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e numero 1 della Fondazione Milano Cortina, come candidato per la presidenza della Figc . Malagò avrebbe già l'appoggio di buona parte dei club , a partire dalle big del nord. Si delinea quindi un ampio consenso per l'ex presidente del Coni da parte di 18 club del massimo campionato italiano, le cui "opinioni" pesano per il 18% nelle elezioni federali.

Malagò, Lazio e Verona contrarie alla candidatura

Contrario alla sua candidatura il presidente della Lazio Claudio Lotito, che spingerebbe invece per il commissariamento. I lavori sono iniziati in leggero ritardo, ma sono presenti tutte e 20 le società. La scadenza per presentare la candidatura a presidente della Figc è il 13 maggio, le elezioni sono in programma il prossimo 22 giugno. Favorevoli alla candidatura di Malagò sono 18 club, mentre ad affiancare la Lazio nella bocciatura è il Verona di Italo Zanzi. Stando a quanto si apprende, Lazio e Verona non si sono espresse sul nome, semplicemente prima vorrebbero rivedere il sistema normativo, ma non si sono dette contrarie a Malagò. L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, si è invece pronunciato così: "Credo che Malagò sia una persona sicuramente adatta per gestire una Federazione, è una persona di grande capacità, lo ha dimostrato in questi anni, sicuramente credo che possa essere adatta al nostro movimento, ma dobbiamo capire se ci può essere qualche altro candidato". Lo ha detto l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, all'ingresso dell'assemblea della Lega Calcio Serie A chiamata a valutare l'eventuale candidato per la presidenza Figc.

Carnevali: "Il calcio deve cambiare in modo drastico"

"Dialogare con tutti sarà la parte fondamentale, chi ci sarà deve dialogare con le altre componenti. La Serie A deve essere determinante per la scelta di un presidente, negli ultimi anni purtroppo sono state fatte scelte determinate da leghe inferiori. Il calcio deve cambiare in modo drastico e noi come Lega Serie A dobbiamo determinare questo - ha aggiunto Giovanni Carnevali -. Ho dei dubbi, spero che questa persona possa cambiare tutte queste cose che oggi non funzionano, ma sarà complicato, il nostro è un sistema ingessato, ci vogliono dei cambiamenti radicali e importanti, ma ci vorrà del tempo. Non c'è da valutare solo quella che può essere la nazionale maggiore, ma valutare un po' tutto il sistema", ha concluso.