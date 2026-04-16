Inter-Cagliari: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

MILANO - Vincere e fare un ulteriore passo verso lo scudetto numero 21. È questo l'obiettivo in casa Inter in vista dell'anticipo della 33ª giornata del campionato di Serie A contro il Cagliari in programma venerdì 17 aprile alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. I nerazzurri, grazie ai successi contro Roma (5-2) e Como (3-4) e ai contestuali passi falsi di Napoli (1-1 al Tardini contro il Parma) e Milan (ko per 3-0 a San Siro contro l'Udinese), hanno ampliato il margine di vantaggio in classifica sulle rivali salendo a +9 sui campani e +12 sui rossoneri. Chivu potrebbe far rifiatare qualcuno in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Como in programma al Meazza martedì 21 aprile alle ore 21. I sardi, invece, hanno tirato un sospiro di sollievo battendo nell'ultimo turno la Cremonese nello scontro salvezza deciso dalla rete di Sebastiano Esposito che sfiderà il fratello Francesco Pio nel "derby" di famiglia. Una vittoria pesantissima per i rossoblù di Fabio Pisacane che hanno così interrotto una striscia di sei sconfitte nelle precedenti otto ritrovando un successo che mancava addirittura dal 4-0 rifilato al Verona il 31 gennaio.