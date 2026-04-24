Nesta, da Chiellini e Bonucci al regolamento: "Folle, arbitri non capaci e troppi casini"

Lo stile di gioco e i rimpianti di Nesta

Sul suo stile di gioco: "Non sono mai stato cattivo e non lo sarò mai. L'unica volta che ho provato a entrare duro… mi sono rotto tutto. Sono dovuto diventare forte mentalmente. Ho raggiunto grandi livelli da giovane e devi crescere velocemente per saper gestire la pressione". Sui momenti difficili della carriera: "La prima volta che ho pensato di smettere è stato quando mi sono fidanzato a 14 anni. Scopri un mondo diverso perché giocare a calcio a 14 anni è un sacrificio, tutti i giorni vai a giocare mentre dopo è una figata. Poi ci sono stati gli infortuni, soprattutto quello alla schiena. Pensavo di smettere ma poi alla fine sono riuscito a ripartire". Sui rimpianti: "Nel calcio non li ho. Io credo nel destino perché tutto torna e devi farti trovare pronto. A me è capitato sempre". Sul rapporto con Seedorf: "Siamo talmente amici che posso permettermi di dirlo. Con Clarence abbiamo rischiato di picchiarci, almeno tre volte. Lui ha un carattere molto forte e ci siamo scontrati. Poi siamo diventati amici per la pelle".