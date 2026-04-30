"Sei più scarso di...", gli insulti shock dell'arbitro "gradito all'Inter" ai ragazzini del Milan

L'arbitro Andrea Colombo è nell'occhio del ciclone in seguito all'inchiesta arbitri che sta uscendo in questi giorni. Il designatore che sarebbe stato "gradito" ai vertici nerazzurri è finito all'interno dell'inchiesta poichè "profilo scelto per dirigere la gara tra Bologna e Inter del 20 aprile 2025" e, sentito dagli inquirenti, avrebbe confermato di essere a conoscenza del "sistema Rocchi". Scavando nel passato di Colombo, quando ancora arbitrava nel campionato Primavera, emergono dei comportamenti non di certo consoni a un direttore di gara, specialmente in occasione della sfida fra gli under 20 di Milan e Chievo: risalente al novembre 2018.
Colombo e lo scherno ai giocatori del Milan
La partita in questione è Milan-Chievo del campionato Primavera 2018-2019, terminata con il risultato di 0-2 in favore dei giovani gialloblù. Al termine della gara l'arbitro Andrea Colombo - salito alle cronache in questi giorni - avrebbe avuto un acceso diverbio con Paolo Maldini e Andrea Conti (ai tempi aggregato alla formazione under 20 per riprendersi dall'infortunio), costato una settimana di inibizione all'ex dirigente rossonero e 3 turni di squalifica al terzino, ritiratosi nel 2025.
Ma cosa fece infuriare a tal punto Paolo Maldini, che in carriera rimediò solamente tre cartellini rossi? L'arbitro Colombo, per tutta la gara, avrebbe insultato i giovani rossoneri accanendosi anche sull'aspetto fisico. A un giocatore del Milan gli avrebbe dato del "grasso", ad un altro lo avrebbe schernito per l'apparecchio ai denti e a Daniel Maldini avrebbe rivolto la frase: "Sei ancora più scarso di tuo fratello (Christian Maldini, oggi collaboratore dell'agente Giuseppe Riso, ndr)".
La decisione del giudice sportivo
In seguito a quell'episodio il Milan presentò ricorso per la gravità dei fatti accaduti, specialmente nei confronti di giocatori minorenni. La corte sportiva di appello però accolse parzialmente il ricorso del club rossonero annullando l’inibizione di Paolo Maldini, ma respinse quella relativa alla squalifica del calciatore Andrea Conti. La vicenda poi si spostò ai piani più alti e infatti, poco tempo dopo, la procura federale squalificò il direttore di gara per due mesi per "frasi inopportune dal contenuto denigratorio e provocatorio in particolare nei confronti dei calciatori Alessandro Sala, Daniel Maldini, RIccardo Tonini, Frank Cedric Tsadjout e Marco Romano Frigerio". La carriera di Colombo sarebbe poi decollata, portandolo a esordire in Serie A nella stagione 2021-2022, in occasione della sfida tra Torino ed Empoli a dicembre 2021.
Quante ombre su Colombo: Pisa-Bari del 2022
Non è solamente l'episodio in Primavera ad "aver macchiato" la carriera di Andrea Colombo. Nel campionato di Serie B 2022-2023 in occasione di Pisa-Bari terminata 1-2, il direttore di gara avrebbe commesso un pesante errore tecnico che costò i tre punti ai toscani. Nell'azione che poi portò al rigore che decise la sfida trasformato da Antenucci, Colombo toccò il pallone durante lo svolgimento del gioco, non fermandolo e lasciandolo proseguire. Il risultato della sfida non fu inizialmente convalidato rimanendo infatti sub iudice dopo l'annuncio del Pisa di presentare reclamo. I toscani alla fine rinunciarono perché convinti di avere zero possibilità di ripetere il match, confermando quindi il risultato nonostante le molte polemiche sull'arbitro Andrea Colombo.
L'arbitro Andrea Colombo è nell'occhio del ciclone in seguito all'inchiesta arbitri che sta uscendo in questi giorni. Il designatore che sarebbe stato "gradito" ai vertici nerazzurri è finito all'interno dell'inchiesta poichè "profilo scelto per dirigere la gara tra Bologna e Inter del 20 aprile 2025" e, sentito dagli inquirenti, avrebbe confermato di essere a conoscenza del "sistema Rocchi". Scavando nel passato di Colombo, quando ancora arbitrava nel campionato Primavera, emergono dei comportamenti non di certo consoni a un direttore di gara, specialmente in occasione della sfida fra gli under 20 di Milan e Chievo: risalente al novembre 2018.
Colombo e lo scherno ai giocatori del Milan
La partita in questione è Milan-Chievo del campionato Primavera 2018-2019, terminata con il risultato di 0-2 in favore dei giovani gialloblù. Al termine della gara l'arbitro Andrea Colombo - salito alle cronache in questi giorni - avrebbe avuto un acceso diverbio con Paolo Maldini e Andrea Conti (ai tempi aggregato alla formazione under 20 per riprendersi dall'infortunio), costato una settimana di inibizione all'ex dirigente rossonero e 3 turni di squalifica al terzino, ritiratosi nel 2025.
Ma cosa fece infuriare a tal punto Paolo Maldini, che in carriera rimediò solamente tre cartellini rossi? L'arbitro Colombo, per tutta la gara, avrebbe insultato i giovani rossoneri accanendosi anche sull'aspetto fisico. A un giocatore del Milan gli avrebbe dato del "grasso", ad un altro lo avrebbe schernito per l'apparecchio ai denti e a Daniel Maldini avrebbe rivolto la frase: "Sei ancora più scarso di tuo fratello (Christian Maldini, oggi collaboratore dell'agente Giuseppe Riso, ndr)".