"Arbitri graditi all'Inter", Rocchi intercettato! Designazioni combinate: conferme dalla Procura

Rocchi indagato in concorso con più persone

Per quel capitolo del presunto accordo a San Siro, Rocchi è indagato "in concorso" con "più persone", che farebbero parte del mondo arbitrale. Ad ogni modo, su questo punto e sulle verifiche in corso la situazione delle indagini e delle eventuali iscrizioni ulteriori viene definita "fluida". Intanto, dopo la rinuncia all'interrogatorio, comunicata al pm, né Rocchi né il suo legale Antonio D'Avirro dovranno presentarsi domani mattina a Milano. L'appuntamento era stato fissato per le 10, ma è stato cancellato. Ed è stato allora anticipato alle 11, in una caserma della Gdf, l'interrogatorio di Andrea Gervasoni, indagato per il caso Salernitana- Modena, ma che potrebbe aver avuto un ruolo anche in Inter-Roma del 2025, essendo supervisore Var (l'episodio comunque non è contestato nell'invito a comparire). Gervasoni, difeso dal legale Michele Ducci, ha intenzione di rispondere alla domande.