Pagelle Como-Napoli: Rrahmani e Milinkovic alzano il muro. Nico Paz regala magie

Pagelle Como

Butez 6 La sua giornata è più tranquilla di quella del suo omologo. Gioca tanti palloni con i piedi aiutando la squadra ad uscire.

Smolcic 7 Tiene botta anche nel finale quando il Napoli alza il baricentro e prova a vincerla. Un muro. Tra i migliori in campo.

Diego Carlos 6.5 Centrale di costruzione.

Ramon 6 Rischia qualcosa sull’intervento a metà campo su McTominay, la sua durezza però in altre occasioni è importante.

Valle 6 Spinge nel primo tempo, cala nel secondo. Moreno (36’ st) ng.

Perrone 6 Mal cercato, soffre la pressione che gli viene portata.

Da Cunha 6.5 Energia e qualità con una percentuali di passaggi puliti che si avvicina alla perfezione. Sergi Roberto (40’ st) ng.

Diao 5.5 Corre, salta l’uomo, qualche lacuna nella fase difensiva, ma quello che più pesa è l’errore commesso davanti a Milinkovic Savic. Vojovoda (40’ st) ng.

Nico Paz 7 Le sue giocate sono sempre una delizia. Anche se non riesce ad incidere, ha fatto il possibile per far segnare gli attaccanti. E che bravo anche nella riaggressione e in copertura.

Baturina 6. Ci prova con un tiro da fuori. Rodriguez (36’ st) ng

Douvikas 5 L’occasione a tu per tu con Milinkovic Savic è troppo ghiotta: vuole scartare il portiere e quasi perde il duello poi con due giocatori sulla linea tira centrale e quindi addosso a Rrahmani anziché provare a incrociare. Morata (36’ st) ng.

Fabregas 6.5 Per almeno un’ora il Como fa una partita da grande squadra che crede ancora all’ingresso di Champions League. Nel finale rischia di perderla, ma non sarebbe stato giusto.

Pagelle Napoli

Milinkovic Savic 7 Prima disturba su Duvikas poi è ottimo su Diao e Baturina. Lui e Rrahmani negano al Como la possibilità di coltivare ancora il sogno Champions League e allo stesso tempo blindano quello del Napoli.

Beukema 6 Incerto nel primo tempo quando il Napoli rischia di andare sotto, migliora decisamente la sua performance nella seconda manche, guadagnandosi la sufficienza.

Rrahmani 7 Il salvataggio sulla linea a Milinkovic ormai saltato vale come un gol. Spinazzola (35’ st) ng

McTominay 6 Nel finale spreca la palla della vittoria.

Buongiorno 5.5 Anche dalla sua parte la squadra di Conte imbarca acqua per oltre un tempo.

Politano 6.5 Colpisce il palo ed è quello che va più vicino al gol per i suoi. Buon ripiegamento difensivo

McTominay 6 Sta sempre dentro la partita e tampona come può a metà campo, spreca una palla gol.

De Bruyne 4.5 È giù di condizione e così diventa più dannoso che altro. E infatti Conte decide di toglierlo dopo un quarto d’ora della ripresa. Anguissa (15’ st) 5.5 Meglio del belga, non ancora per essere quel giocatore ammirato l’anno degli scudetti.

Alisson 6.5 Tra i più energici nella squadra di Conte. E con il pallone tra i piedi dà sempre la sensazione di creare qualcosa.

Lobotka 5.5 Poco lucido con il pallone tra i piedi e non sufficiente quando deve aggredire gli avversari.

Gutierrez 5.5 Gli manca sempre un centesimo per arrivare alla lira. Servirebbe anche più grinta.

Hojlund 5 Un’altra serata opaca. Nelle ultime venti partite tra Napoli e Danimarca ha segnato soltanto quattro gol. Troppo pochi per uno con le sue qualità.

Conte 6 Il piano partita funziona: a lungo speculativo, nel finale cerca il colpaccio. Per lo spettacolo bisogna dare appuntamento più avanti.