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Torino-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Nell'anticipo della 35ª giornata di campionato i granata di Roberto D'Aversa ospitano i neroverdi di Fabio Grosso
4 min
Torino-SassuoloRoberto D'AversaFabio Grosso

TORINO - Ad aprire la 35ª e terzultima giornata di Serie A sarà l’anticipo in programma alle ore 20.45 tra Torino e Sassuolo. Entrambe le formazioni hanno raggiunto l’obiettivo stagionale, la salvezza, ma vogliono chiudere nel migliore dei modi il proprio campionato. I granata, dopo aver collezionato due vittorie (1-0 a Pisa e 2-1 contro il Verona) e due pareggi (0-0 a Cremona e 2-2 interno in rimonta da 0-2 contro l’Inter), nell’ultimo turno hanno incassato la sconfitta per 2-0 al Bluenergy Stadium di Udine, la 16ª di questa stagione. Dopo i neroverdi, la squadra di Roberto D’Aversa andrà in Sardegna per affrontare il Cagliari e poi chiuderà il campionato davanti ai propri tifosi nel derby contro la Juve. Momento magico, invece, per gli emiliani di Fabio Grosso che nelle ultime due sfide al Mapei Stadium hanno battuto il Como 2-1 e il Milan 2-0, con in mezzo lo 0-0 al Franchi contro la Fiorentina. Nelle ultime due partite Berardi e compagni ospiteranno il Lecce e faranno visita al Parma al Tardini nel derby emiliano che sancirà la conclusione di un’annata super.

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Torino-Sassuolo: diretta tv e streaming

Torino-Sassuolo, anticipo della 35ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

 

 

Le probabili formazioni di Torino-Sassuolo

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. Allenatore: D'Aversa. 

A disposizione: Israel, Siviero, Maripan, Nkounkou, Biraghi, Pedersen, Prati, Ilic, Casadei, Tameze, Savva, Kulenovic, Adams, Njie. 

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Nzola, Laurienté. Allenatore: Grosso. 

A disposizione: Muric, Satalino, Zacchi, Felipe, Romagna, Idzes, Frangella, Bakola, Lipani, Wranckx, Iannoni, Volpato, Pinamonti, Moro. 

 

 

ARBITRO: Galipò di Firenze. ASSISTENTI: Bindoni-Tegoni. IV UFFICIALE: Maresca. VAR: Meraviglia. ASS. VAR: Prontera. 

 

 

 

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