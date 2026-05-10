Douvikas porta il Como in Europa! Gol del pari e rigore negati a un Verona meno fortunato che con la Juve: la classifica

Successo formato europeo per il Como, che supera per 1-0 il Verona alla 36ª giornata di campionato e a due anni esatti dal ritorno in Serie A conquista la matematica certezza di poter rispondere presente alle prossime campagne internazionali: decide l'incontro Douvikas (71'). Un successo che segue il pareggio interno con il Napoli e che consente inoltre agli uomini di Fabregas di raccogliere 3 punti chiave per mantenersi in corsa per un posto in Champions League, con il Milan che alle 20.45 ospiterà l'Atalanta: quanto alle altre dirette concorrenti, la Juventus è uscita vincitrice dalla trasferta di Lecce e la Roma è invece impegnata al Tardini alle 18. La classifica vede ora i lariani salire a quota 65 punti con un ritardo di 2 lunghezze dalla formazione di Allegri e 3 dai bianconeri di Spalletti. Sono invece 2 i punti di vantaggio sui giallorossi. La prossima giornata, il Como riceverà il Parma all'appuntamento di domenica 17. Lo stesso giorno, il Verona - già retrocesso - sarà invece impegnato a San Siro contro l'Inter.