Douvikas porta il Como in Europa! Gol del pari e rigore negati a un Verona meno fortunato che con la Juve: la classifica

Successo formato europeo per il Como, che supera per 1-0 il Verona alla 36ª giornata di campionato e a due anni esatti dal ritorno in Serie A conquista la matematica certezza di poter rispondere presente alle prossime campagne internazionali: decide l'incontro Douvikas (71'). Un successo che segue il pareggio interno con il Napoli e che consente inoltre agli uomini di Fabregas di raccogliere 3 punti chiave per mantenersi in corsa per un posto in Champions League, con il Milan che alle 20.45 ospiterà l'Atalanta: quanto alle altre dirette concorrenti, la Juventus è uscita vincitrice dalla trasferta di Lecce e la Roma è invece impegnata al Tardini alle 18. La classifica vede ora i lariani salire a quota 65 punti con un ritardo di 2 lunghezze dalla formazione di Allegri e 3 dai bianconeri di Spalletti. Sono invece 2 i punti di vantaggio sui giallorossi. La prossima giornata, il Como riceverà il Parma all'appuntamento di domenica 17. Lo stesso giorno, il Verona - già retrocesso - sarà invece impegnato a San Siro contro l'Inter.
Verona-Como: il racconto della partita
È il Verona a guadagnare la prima occasione da gol, con Suslov che costringe Butez a un grande intervento. Il Como subentra allora subito nel controllo del gioco, ma i padroni di casa non rinunciano a proporsi in avanti e al 32' guadagnano un'altra occasione con la conclusione di Bowie che si spegne poco alta sopra la traversa. Nella ripresa, gli ospiti vanno vicini al vantaggio con il colpo di testa di Diao che sfiora il paolo. Ci riprova Da Cunha, che al 55' scambia con Baturina allungandosi però di troppo la palla e concludendo debolmente verso la porta di Montipò. A sbloccare le marcature ci pensa allora Douvikas, che al 71' insacca il colpo di testa vincente. Non passa molto che Bowie indovina un tocco corto e supera Butez, ma la posizione dell'attaccante viene giudicata irregolare al Var. I Lariani difendono quindi il vantaggio e al triplice fischio festeggiano la storica qualificazione alle coppe europee.