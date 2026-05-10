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Milan-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

I rossoneri di Massimiliano Allegri ospitano al Meazza la Dea di Raffaele Palladino nel 36° turno di campionato
4 min
Milan-AtalantaMassimiliano AllegriRaffaele Palladino

MILANO - Alle ore 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, Milan e Atalanta si affrontano nella 36ª giornata del campionato di Serie AI rossoneri, scavalcati momentaneamente in classifica dalla Juve, vittoriosa al Via del Mare grazie al gol lampo di Dusan Vlahovic, sono chiamati a difendere il piazzamento Champions. La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto solo una delle ultime cinque gare, al Bentegodi contro il Verona. Quella di Adrien Rabiot, tra l’altro, è l’unica rete segnata in questo parziale. Le grandi difficoltà in fase realizzativa sono stati uno dei problemi della stagione del Diavolo. La Dea, invece, vuole blindare la settima piazza che, in caso di vittoria dell’Inter della Coppa Italia contro la Lazio (la gara è in programma mercoledì 13 maggio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma), garantirebbe la partecipazione alla prossima Conference League. Anche la formazione di Raffaele Palladino, però, è un po' in difficoltà e non vince da quattro partite.

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Milan-Atalanta: diretta tv e streaming

Milan-Atalanta, gara valida per la 36ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).

 

 

Le probabili formazioni di Milan-Atalanta

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. Allenatore: Allegri. 

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Fofana, Jashari, Nkunku, Leao, Füllkrug.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino. 

A disposizione: Sportiello, Rossi, Obric, Kolasinac, Kossounou, Hien, Pasalic, Musah, Bakker, Sulemana, Samardzic, Zalewski, Scamacca. 

 

 

ARBITRO: Zufferli di Udine. ASSISTENTI: Dei Giudici-C. Rossi. IV UFFICIALE: Fourneau. VAR: Di Paolo. ASS. VAR: Mariani.

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