Milan-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

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Milan-Atalanta: diretta tv e streaming

Milan-Atalanta, gara valida per la 36ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).

Le probabili formazioni di Milan-Atalanta

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Fofana, Jashari, Nkunku, Leao, Füllkrug.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Sportiello, Rossi, Obric, Kolasinac, Kossounou, Hien, Pasalic, Musah, Bakker, Sulemana, Samardzic, Zalewski, Scamacca.

ARBITRO: Zufferli di Udine. ASSISTENTI: Dei Giudici-C. Rossi. IV UFFICIALE: Fourneau. VAR: Di Paolo. ASS. VAR: Mariani.

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