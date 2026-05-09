Allegri, la verità ai tifosi Milan e il primo annuncio mercato: “Problema che non mi sono posto”

Le conferme sul mercato

Non si sbilancia sulle sue scelte: "Formazione? Ho bisogno di tutti in questo momento. Speranze di rivedere Modric all'ultima giornata? Quasi impossibile. Con Jashari abbiamo fatto un ottimo acquisto poi ha avuto un infortunio, si doveva ambientare nel campionato italiano e Modric ha giocato sempre. Ricci si è dimostrato sempre molto affidabile, sia dal 1' che a gara in corso. Oggi ultimo allenamento e domani rifinitura quando deciderò la formazione. Tutti devono essere dentro la partita. Se ci sarà Gimenez ci sarà uno o due che gli gireranno intorno. Extra-Milanello... ultimamente sono mancati i risultati, sta a noi invertire la tendenza. Decisiva con l'Atalanta perché ne mancano tre, spendere energie per andare a cercare spiegazioni non ha senso, le valutazioni le faremo a fine campionato. Ora le energie vanno concentrate sulla partita". Poi aggiunge: "Abbiamo la responsabilità di portare il Milan in Champions, il gruppo partito a luglio farà parte della prossima annata quindi tutti dobbiamo puntare a questo risultato. Attacco a tre? Può darsi, vediamo. Non mi sono mai sentito solo. La sostenibilità sul mercato è un fattore da considerare. E' stata creata una buona base. Ora però conta che ci sia energia positiva per portare il Milan in Champions".