Il Milan si aggrappa ad Allegri, 11 volte nelle ultime 12: Max sa come si fa

MILANO - Aggrappati a Massimiliano Allegri. Come è stato sviscerato più volte nelle ultime settimane, il futuro del tecnico rossonero è ancora da scrivere e dipenderà da vari fattori, dalle ambizioni che il club gli dimostrerà col mercato, all’eventuale chiamata della Nazionale . Ma c’è un tema spartiacque da cui dipendono tutti gli altri aspetti ed è ovviamente la qualificazione alla Champions League. Senza la partecipazione alla coppa europea più importante, qualunque altro discorso decadrebbe. A quel punto, tutti rischierebbero il posto, Allegri , ma pure i dirigenti, oltre a molti giocatori. Per evitare l’ennesima estate sulle montagne russe, c’è solo una strada da imboccare, quella che conduce in Champions . Attenzione, entrare fra le prime quattro non spazzerebbe via tutte le contraddizioni che convivono nel pianeta rossonero, però aiuterebbe a impostare un lavoro sul mercato propedeutico al rafforzamento della rosa, andando a cercare profili giusti per disegnare un organico da scudetto e che possa essere competitivo nella prima fase della Champions .

Aggrappati ad Allegri

Il momento del Milan, però, è tutto tranne che positivo e sereno, per questo chiunque dalle parti di Milanello e Casa Milan volge il suo sguardo verso una sola persona, capace in undici delle sue ultime dodici stagioni in panchina fra Milan e Juventus di conquistare sempre un piazzamento Champions (anche quando fu esonerato dai bianconeri nel maggio 2024, lasciò la squadra fra le prime quattro). Allegri è l'ancora a cui tutti si aggrappano. Non regalerà un gioco scintillante come quello di Luis Enrique, non avrà fatto fare il salto di qualità al Milan quando la squadra era arrivata quasi a ridosso dell'Inter dopo il derby dell'8 marzo, ma è innegabile che l'allenatore sia stato la stella polare della stagione rossonera.

Le scelte con l'Atalanta

Dal caos della passata annata, fra avvicendamenti in panchina e numerosi casi mediatici dentro e fuori dal campo, con Allegri il Milan è tornato a respirare un'aria da Milan. Il tecnico ha capitalizzato quanto gli è stato messo fra le mani, però negli ultimi due mesi, complice il calo mentale arrivato una volta persa di vista l'Inter, qualcosa si è rotto e pure Allegri ha faticato a trovare la retta via. Ora serve l'ultimo sforzo, trovare le forze per fare 6 punti per conquistare la Champions. Domani a San Siro ci sarà un clima pesante, con la contestazione alla società. Allegri ha lavorato sulla testa dei giocatori in settimana, ha parlato spesso e apporterà delle modifiche in campo (6 cambi rispetto al ko col Sassuolo). In mezzo al campo, senza Modric e con Jashari rimandato, potrebbe toccare a Ricci più di Fofana, con Loftus-Cheek mezzala destra per portare muscoli e inserimenti oltre quelli di Rabiot. Davanti a pagare sarà Leao, con Gimenez punta al fianco di Pulisic. Basterà? Difficile dirlo, ma al Milan tutti hanno una speranza: che Allegri faccia... l'Allegri.