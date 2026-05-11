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Napoli-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Nel posticipo della 36ª giornata di campionato gli azzurri di Antonio Conte ospitano al Maradona i rossoblù di Vincenzo Italiano
4 min
napoli-bolognaAntonio ConteVincenzo Italiano

NAPOLI - A chiudere la 36ª giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Bologna. Gli azzurri hanno la ghiotta occasione di archiviare la qualificazione Champions: in virtù della sconfitta casalinga del Milan contro l'Atalanta, infatti, in caso di vittoria salirebbero a +6 dai rossoneri e dalla Roma, attualmente appaiate al quarto posto in classifica a due gare dalla conclusione. Dopo aver cullato il sogno scudetto, dunque, i ragazzi di Antonio Conte possono ora blindare almeno l'obiettivo minimo. Dall'altro lato del campo, momento piuttosto complicato per gli emiliani che dopo le sconfitte per 2-0 contro Juve e Roma nell'ultimo turno hanno pareggiato 0-0 in Sardegna contro il Cagliari. Stagione altalenante per i rossoblù di Vincenzo Italiano che dopo due campionati incredibili rimarranno fuori dalle competizioni europee.  

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Napoli-Bologna: diretta tv e streaming

Napoli-Bologna, posticipo della 36ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214). 

 

 

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Holjund. Allenatore: Conte. 

A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Olivera, Elmas, Giovane, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Spinazzola, Anguissa. 

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano. 

A disposizione: Ravaglia, Skorupski, De SIlvestri, Helland, Lykogiannis, Joao Mario, Moro, Sohm, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini. 

ARBITRO: Piccinini di Forlì. ASSISTENTI: Colarossi-Yoshikawa. IV UFFICIALE: Perri. VAR: Marini. ASS. VAR: Giua. 

Napoli-Bologna: scopri tutte le quote

 

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