Napoli-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

NAPOLI - A chiudere la 36ª giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Bologna. Gli azzurri hanno la ghiotta occasione di archiviare la qualificazione Champions: in virtù della sconfitta casalinga del Milan contro l'Atalanta, infatti, in caso di vittoria salirebbero a +6 dai rossoneri e dalla Roma, attualmente appaiate al quarto posto in classifica a due gare dalla conclusione. Dopo aver cullato il sogno scudetto, dunque, i ragazzi di Antonio Conte possono ora blindare almeno l'obiettivo minimo. Dall'altro lato del campo, momento piuttosto complicato per gli emiliani che dopo le sconfitte per 2-0 contro Juve e Roma nell'ultimo turno hanno pareggiato 0-0 in Sardegna contro il Cagliari. Stagione altalenante per i rossoblù di Vincenzo Italiano che dopo due campionati incredibili rimarranno fuori dalle competizioni europee.